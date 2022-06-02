Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.573,51
ALTIN
979,85
DOLAR
16,46
STERLİN
20,82
EURO
17,70
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz’i 3-1 yenerek turnuvada 2’de 2 yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 12:16
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

SALON: Centro Cultural

HAKEMLER: Olivier Gulliet (Fransa), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

PORTEKİZ: Da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Militao, Cveticanin, Casas (L) (Cunha, Tavares, Alexandre Ferreira)

TÜRKİYE: Emre, Arslan, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Efe, Faik Samed, Mirza)

SETLER: 21-25, 25-21, 17-25, 24-26

SÜRE: 116 dakika (26', 28', 29', 33')

Ay-yıldızlılarda Adis 24 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Efe ve Yiğit 10, Emre 9, Bedirhan 7, Arslan ve Burak 4, Faik Samed 1 sayıyla eşlik etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki 3. maçında 5 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Trabzon’da Portekiz’i konuk edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Voleybol TakımıVoleybolPortekiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jorge Jesus, Kadıköy'de
Jorge Jesus, Kadıköy'de
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde finale yükseldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans