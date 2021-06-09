A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

MARIENFELD- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya'da yaptığı kampı bu sabahki antrenmanla tamamladı.



Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.



A Milliler bugün saat 15.00'te THY'ye ait özel uçakla Roma'ya gidecek ve EURO 2020'nin açılışında oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele yerleşecek.