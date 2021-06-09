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A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:47
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A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

MARIENFELD- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya'da yaptığı kampı bu sabahki antrenmanla tamamladı.

Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

A Milliler bugün saat 15.00'te THY'ye ait özel uçakla Roma'ya gidecek ve EURO 2020'nin açılışında oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele yerleşecek.

DHA

Son Güncelleme: 09.06.2021 14:49
Anahtar Kelimeler:
Almanya KampıA Milli Futbol Takımı
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