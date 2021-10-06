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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2021 Çarşamba 20:48
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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti

Fitness salonunda saat 11.00’de gerçekleştirilen sabah antrenmanının ardından, akşam idmanı ise saat 17.00’de yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak, Jan-Moritz Lichte, kaleci antrenörü Michael Rechner ve fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell yönetimindeki günün ikinci antrenmanı koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra ise pas ve şut çalışması ile geçiş oyunları üzerinde duruldu. Çift kalede yapılan taktik çalışma ile idman sona erdi. Dünkü çalışmaya tedbiren katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, bu akşamki antrenmanda yer aldı. 

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı takip etti.

A Milli Takım, Norveç maçı öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 17.00’de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıHazırlıkIdmanAntrenman
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