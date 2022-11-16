A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, DiyarbakÄ±r Stadyumu'nda oynanan Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± 2-1 maÄŸlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 40'Ä±ncÄ± dakikada Ozan Kabak ve 49â€™uncu dakika Cengiz Ãœnder kaydetti. Ä°skoÃ§ya'nÄ±n tek golÃ¼Â ise 62â€™nci dakikada John McGinnâ€™den geldi.