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A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, DiyarbakÄ±r Stadyumu'nda oynanan Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± 2-1 maÄŸlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 40'Ä±ncÄ± dakikada Ozan Kabak ve 49â€™uncu dakika Cengiz Ãœnder kaydetti. Ä°skoÃ§ya'nÄ±n tek golÃ¼Â ise 62â€™nci dakikada John McGinnâ€™den geldi.

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 23:09
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1

6â€™ncÄ± dakikada Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vuruÅŸunuÂ kaleci direÄŸin dibinde ayaklarÄ±yla Ã¶nledi ve kornere Ã§eldi.

17â€™nci dakikada Ä°rfan Can Kahveci ortayÄ± aÃ§tÄ±. Havadan gelen topa Ozan Kabak kafa vuruÅŸu yaptÄ± ve top direkten dÃ¶ndÃ¼.

37â€™nci dakikada Eren ElmalÄ± sol kanattan ceza sahasÄ± iÃ§erine girerek kaleye ÅŸut Ã§ekti, kaleci ayaklarÄ±yla topu kornere attÄ±.

40â€™Ä±ncÄ± dakikada Cenk Tosunâ€™a faul yapÄ±ldÄ±. Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Ozan Kabak, kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0.

Ä°lk yarÄ±yÄ± TÃ¼rkiye 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.

49'uncu dakikada Cengiz Ãœnder, savunma arkasÄ±na sarktÄ±. Rakip savunmayÄ± karÅŸÄ±sÄ±na alan Cengiz Ãœnder, hem rakip savunmanÄ±n hem de kalecinin yanÄ±ndan yerden yaptÄ±ÄŸÄ± plase vuruÅŸla aÄŸlarÄ± sarstÄ±: 2-0.

53â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Cenk Tosunâ€™un ceza sahasÄ± iÃ§erisindeki ÅŸutu kale direÄŸinin dibinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

62â€™nci dakikada John McGinn topla ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda buluÅŸtu ve topu bir sÃ¼re sÃ¼rdÃ¼kten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶nderdi: 2-1.

76â€™ncÄ± dakikada Cengiz Ãœnder, pasÄ±nÄ± Enes Ãœnalâ€™a attÄ±. Enes Ãœnalâ€™Ä±n ÅŸutunuÂ kaleci Gordon kurtardÄ±.

MÃ¼sabaka, A Milli TakÄ±m'Ä±n 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile tamamlandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±Ã¶zel MaÃ§FutbolDiyarbakÄ±rIskoÃ§ya
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