A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya'yÄ± devirdi: 2-1

6â€™ncÄ± dakikada Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vuruÅŸunuÂ kaleci direÄŸin dibinde ayaklarÄ±yla Ã¶nledi ve kornere Ã§eldi.
17â€™nci dakikada Ä°rfan Can Kahveci ortayÄ± aÃ§tÄ±. Havadan gelen topa Ozan Kabak kafa vuruÅŸu yaptÄ± ve top direkten dÃ¶ndÃ¼.
37â€™nci dakikada Eren ElmalÄ± sol kanattan ceza sahasÄ± iÃ§erine girerek kaleye ÅŸut Ã§ekti, kaleci ayaklarÄ±yla topu kornere attÄ±.
40â€™Ä±ncÄ± dakikada Cenk Tosunâ€™a faul yapÄ±ldÄ±. Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Ozan Kabak, kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0.
Ä°lk yarÄ±yÄ± TÃ¼rkiye 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.
49'uncu dakikada Cengiz Ãœnder, savunma arkasÄ±na sarktÄ±. Rakip savunmayÄ± karÅŸÄ±sÄ±na alan Cengiz Ãœnder, hem rakip savunmanÄ±n hem de kalecinin yanÄ±ndan yerden yaptÄ±ÄŸÄ± plase vuruÅŸla aÄŸlarÄ± sarstÄ±: 2-0.
53â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Cenk Tosunâ€™un ceza sahasÄ± iÃ§erisindeki ÅŸutu kale direÄŸinin dibinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.
62â€™nci dakikada John McGinn topla ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda buluÅŸtu ve topu bir sÃ¼re sÃ¼rdÃ¼kten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gÃ¶nderdi: 2-1.
76â€™ncÄ± dakikada Cengiz Ãœnder, pasÄ±nÄ± Enes Ãœnalâ€™a attÄ±. Enes Ãœnalâ€™Ä±n ÅŸutunuÂ kaleci Gordon kurtardÄ±.
MÃ¼sabaka, A Milli TakÄ±m'Ä±n 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile tamamlandÄ±.
DHA