A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak

Giresun

Buceschi, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Play-off turunda Sırbistan ile Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için iki önemli maç oynayacağız. Deneyimli oyuncuları var ama yapabiliriz. Bir sonraki maç için savaşmalıyız, inanmalıyız. Şansımızın da yardımıyla kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını aktaran Buceschi, "Takımıma inanıyorum ve sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar savaştığımız sürece de yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Buceschi, Giresun halkından karşılaşma için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

Oyuncuların görüşleri

Toplantıya katılan oyunculardan takım kaptanı Yasemin Şahin ise rakiplerini iyi tanıdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sırbistan daha önce oynadığımız, bildiğimiz ve güçlü bir takım. Ama biz de burada iyi hazırlandık. Evimizde çok daha iyi bir maç çıkarıp, maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sırbistan'da da kazanmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılan ilk kadronun oyuncuları olmak istiyoruz."

Ceylan Aydemir ise güzel ve verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Bunun da maça yansıyacağına eminim. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ayşenur Kara da Giresun halkından destek beklediklerini aktararak,"Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir kamp geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başaracağımıza inanıyoruz. Tüm Giresun'u bize destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.