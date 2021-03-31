Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1396
ALTIN
449.555
DOLAR
8.3428
STERLİN
11.4291
EURO
9.7776
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık 17.000 m² tarım arazisi
İcradan satılık 17.000 m²...
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
Zabıta ve itfaiye eri...
112 Acil Çağrı Merkezine Personel Alınacak 
112 Acil Çağrı Merkezine...

A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı 

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2021 Çarşamba 08:24
0 Okunma
A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı 

2’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası yayın üzerinde topla buluşan Kenan Karaman’ın düzgün vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

8’inci dakikada Uldrikis’in ceza sahası dışından vuruşunda Mert’in müdahalesi ile meşin yuvarlak dışarı gitti.

11’inci dakikada Savalnieks’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis’in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.

18’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

21’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu pasında topla buluşan Kenan Karaman’ın sol kanattan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

22’nci dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.

27’nci dakikada Letonya’nın kullandığı korner atışında Oss’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33’üncü dakikada Savalnieks’e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin’in, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, kaleci Steinbors’a sonrasında ise üst direğe çarparak kornere çıktı.

33’üncü dakikada Türkiye mücadelede farkı 2’ye çıkardı. Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası içinde buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

35’inci dakikada Letonya farkı 1’e indirdi. Uldrikis’in indirdiği topla Jurkovskis buluştu. Bu oyuncunun sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Savalnieks’in vuruşunda kale direğine çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Milliler’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada Tobers’in müdahalesi ile Mert Müldür ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak Yılmaz’ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

58’inci dakikada Savalnieks’in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altıpasa indirdi. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Uldrikis’in vuruşunda top filelere gitti: 3-2.

79’uncu dakikada Emsis’n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Davis Ikaunieks’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

81’inci dakika Ozan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

89’uncu dakikada Taylan’ın pasında topla buluşan Çağlar’ın vuruşunda top üst filelerde kaldı.

90+1’inci dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Taylan’ın ortasında Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.

90+5'inci dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı top sonrasında Krollis, sol tarattan cezahasına girip şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı2022 FIFA Dünya Kupası ElemeleriTürkiyeLetonyaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor, 5 sezon sonra en golcü dönemini yaşıyor
Bursaspor, 5 sezon sonra en golcü dönemini yaşıyor
"Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda taçlandıracağız"
"Başarılarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda taçlandıracağız"
Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler Ağrı'daki öğrencilere dağıtıldı
Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler Ağrı'daki öğrencilere dağıtıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans