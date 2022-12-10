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ABD’li ünlü spor muhabiri Katar’da görevi başında hayatını kaybetti

ABD’li spor muhabiri Grant Wahl, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası takibi sırasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı basına açıklama yaparak Wahl’un Hollanda - Arjantin maçı sırasında aniden yere yığıldığını belirtti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:40
ABD’li ünlü spor muhabiri Katar’da görevi başında hayatını kaybetti

Spor muhabiri Grant Wahl’un dün oynanan Hollanda - Arjantin maçı sırasında, basın alanında rahatsızlandığını ve burada acil tıbbi tedavi aldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi. Wahl’un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Wahl, dün akşam sosyal medya hesabından en son “Hollanda tarafından tasarlanmış inanılmaz bir duran top golü” mesajını paylaşmıştı.

ABD Futbol Federasyonu Wahl’un hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması yayınlayarak futbolun Wahl’un hayatı olduğunu belirtti. Açıklamada Wahl’un eşi Dr. Celine Gounder’a başsağlığı dilendi. Wahl'ün eşi Gounder federasyonun basın açıklamsını tekrar paylaşarak, "Tam bir şoktayım" mesajını paylaştı.

Alanında oldukça tanınmış olan Grant Wahl, ABD’de ünlü haber televizyon kanalları ve gazetelerine futbol alanında muhabirlik ve gazetecilik yapıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Katar 2022Dünya KupasıFutbolSporMuhabirGrant WahlVefat
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