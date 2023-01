Abdulkadir Ömür: Trabzonspor 'Git' derse giderim, 'Kal' derse kalırım

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Avrupa hayalini her zaman kurduğunu ancak bu konuda sözün Trabzonspor'da olduğunu söyledi.

Abdülkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili futbolcu, sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını belirterek, "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Art arda galibiyetler almamız gereken, öne geçmemiz gereken maçlarda kontra ataklardan gol yedik. Kırılma maçlarını kazanamadık ama hala yarıştan kopmuş değiliz." dedi.

Antrenmanlarda, arkadaşlık ilişkilerinde şampiyon olacaklarını konuşarak devam ettiklerini vurgulayan Abdülkadir Ömür, "Trabzonspor, hedefsiz oynamıyor. Bizim hedefimiz Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ederek kupalar kazanmak. Ziraat Türkiye Kupası hedefimiz var, lig uzun maraton, yarışın içinde olmak istiyoruz." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür, takımda ve kendisinde de bazen inişler, çıkışlar olabildiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu en azla tutmaya çalışıyoruz. Bazen hoca, taraftar bazı konuşmalar yapabiliyor performansımla ilgili. Trabzonspor defteri hiçbir zaman kapanmadı. Ben ve kulüp menfaati doğrultusunda gidebilirim. Yıllar önce sakatlanmadan önce teklifler gelmişti, başkanımız göndermemişti. Burada kaldım, tarihe geçtim, kupalar kazandık. Bunu tekrar gerçekleştirmek istiyoruz. Trabzonspor'da başarılı olmak diğer takımlarda olmaktan güç. Herkese karşı oynuyoruz. Avrupa hayalini her zaman kuruyorum. Trabzonspor 'Git' derse giderim 'Kal' derse kalırım, ilk söz her zaman Trabzonspor'undur."

Genç oyuncu, her futbolcunun hayalinin milli takımda forma giymek olduğunu dile getirerek, performansını tekrar yukarı çekerek milli takımda olmayı ve ilk 11'de oynamayı umut ettiğini kaydetti.

"Duygusal bir karardı"

Takımın inişli çıkışlı grafiğini ve Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmaya yönelik düşüncesi sonrasında yaşanan olayları değerlendirmesi istenen futbolcu, şunları söyledi:

"Alanyaspor maçı bizim için kırılma anı olmuştu. Maç başında değerlendiremediğimiz pozisyonlar olmuştu ve sonra ilk gelen topta gol yiyip kırılmıştık. Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlayamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak birazcık yıpranmıştı. Kimse hocanın gitmesini istemiyor çünkü büyük birlik ve beraberlik var. Kimse tek başına şampiyon olmadı. Hocanın da Türkiye'den alacağı vardı. Trabzonspor'un da Türkiye'den alacağı var. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz. Her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan sonra çok güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Takım arkadaşlarımız olarak o maçtan sonra çok üzgündük zaten. Hem ortamımızı hem performansımızı yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrar yarışın içinde olabilelim. Çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük."

"Deplasman galip gelememe hasretini bitirmek istiyoruz"

Abdülkadir Ömür, iç sahada 35 maçtır yenilmediklerine dikkati çekerek, "Bütün takımlar gelirken bu istatistiği göz önünde bulundurarak geliyor. Karagümrük, Alanya bizim için kırılma maçları oldu. Karagümrük'te goller bulacağımız anlarda kontralardan yedik. Deplasman serimizden memnun değiliz, bunu Hatay maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Sadece iç sahadaki puanlarla şampiyon olunmuyor. 3-4 maçlık seriye ihtiyacımız var. Onlara saygı duyarak deplasmanda galip gelememe hasretini bitirmek istiyoruz." dedi.

Futbolun günümüzde değiştiğini belirten oyuncu, "Futbol daha da sertleşti, temas olarak. Basketbol oyunu gibi karşılıklı taktikler konuşulmaya başladı. Set oyunu birçok varyasyonlar var. Kazanmanın zor olduğu dönemden geçiyoruz. Avrupa'da futbol daha çok ileride, biz maalesef onlara ayak uyduramıyoruz. Futboldan keyif almaya çalışıyoruz. Temassal olarak zorlaştı futbol, galip gelmenin zor olduğu anlardan geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Abdülkadir, Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımını tuttuğunu da kaydederek, "Favorim Arjantin'di, Messi'ye sevgimiz ve saygımızdan dolayı. Onun kadar biz de sevindik. Ben, Yusuf abi, Eren abi birlikte izledik, Arjantin'i destekliyorduk. Güzel bir turnuva oldu. Kazandığı için mutlu olduk." diye konuştu.