Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.627,01
ALTIN
991,19
DOLAR
18,59
STERLİN
20,81
EURO
18,08
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...

Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı

14 Ekim 2022 Cuma 15:16
Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 4'üncü maçında Trabzonspor, sahasında Avrupa'nın önemli ekiplerinden Monaco’yu 4-0’lık skorla mağlup etti. Avrupa maçlarında yüzü gülmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco karşısında Avrupa kariyerinin en farklı galibiyetini aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Fransız rakibi Monaco’yu sahasında 4-0 yenerek grupta önemli avantaj kazandı. Monaco ile oynanan ilk karşılaşmadaki 3-1’lik mağlubiyeti sahasında telafi eden bordo mavililer, Avrupa Ligi'nde de teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci galibiyetini elde etti.

TRABZONSPOR’UN GALİBİYETİ TARİHE GEÇTİ

Monaco zaferi Fransa basınında büyük yankı bulurken, bordo-mavililer Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetini de aldı. Trabzonspor’un Avrupa karnesinde tarihi gece olarak geçen karşılaşmada, bordo-mavililer Avrupa kupalarındaki bir grup maçında 2014 yılı Kasım ayında oynanan Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv maçından bu yana ilk kez rakibine 3’ten fazla gol attı. 

AVCI, KARNESİNE TARİH YAZDIRDI

Monaco’ya karşı alınan 4-0’lık galibiyet, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Avrupa karnesine tarihi zafer olarak geçti. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımdaki kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Konferans Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 2 olmak üzere çıktığı toplam 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

AVCI'NIN AVRUPA’DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ

Bu sezon Avrupa Ligi’nde boy gösteren takımının başında Ferencravos’a 3-2, Monaco’ya 3-1 Avcı, Avrupa Ligi’ndeki en farklı galibiyetini de Monaco’ya karşı yaşadı. Medipol Başakşehir’in hocası olduğu 2017 yılında Ludogorets’i 2-1, Braga’yı 2-1, Beşiktaş’ta görev yaptığı 2019 yılında Slovan Bratislava’yı 2-1, Trabzonspor’da ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden tecrübeli teknik adam, 4-0’lık Monaco zaferini karnesine zafer olarak yazdırdı. Kariyeri boyunca Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile 15 kez Avrupa Ligi'nde maça çıkan Avcı toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

MONACO’DA TARİHE GEÇEN HEZİMET

Fransa ekibinin Trabzonspor karşısında aldığı 4-0’lık farklı mağlubiyet, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Monaco mağlubiyetin ardından büyük eleştiri alırken, Trabzonspor'un galibiyeti ‘Monaco tokat yedi’, ‘Trabzon’da suya battı’, ‘Monaco, Trabzon'da aşağılandı’ başlıklarıyla verildi. Dev kulüp, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı ikinci mağlubiyetini dün akşam Trabzonspor karşısında yaşadı. Fransa ekibi 2018 yılı Kasım ayında Belçika ekibi Club Brugge’ye karşı oynadığı maçta da 4-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAKATLIK

Monaco’da dün akşamki mücadeleye ilk 11’de başlayacak olan Badiashile karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sakatlık yaşadı. Teknik direktör Philippe Clement, maça dakikalar kala Badiashile yerine Sarr’ı ilk 11'e dahil etti. Badiashile’nin sakatlığıyla ilk 11'de yer bulan Sarr, maçta kendi kalesine gol atarak Monaco’nun tarihindeki en ağır deplasman yenilgilerinden birisini almasına ortak oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıAvrupa Karnesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım
Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım
Trabzonspor-Monaco: 4-0
Trabzonspor-Monaco: 4-0
Ballkani - Sivasspor: 1-2
Ballkani - Sivasspor: 1-2
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans