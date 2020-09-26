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Aboubakar ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Vincent Aboubakar da sağlık kontrolünün ardından takımla ilk idmanına çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:13
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Aboubakar ilk idmanına çıktı

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ABOUBAKAR İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'a dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da sağlık kontrolünün ardından idmanda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada; 28 yaşındaki futbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar'ın, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı belirtildi.

YOLCULUK AKŞAM

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakarIdmanAntrenman
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