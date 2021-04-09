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Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Nisan 2021 Cuma 15:10
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Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

MANİSA - 9-10 Nisan tarihleri arasında iki gün sürecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 yaş ve 18+ kategorisinde toplam 59 sporcu katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. Açılışa Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Ufuk Özlem ve Mustafa Buldu katıldı.

Organizasyonda, 15-17 yaş kategorisinde Manisa, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Adana, Tekirdağ ve Ankara, 18+ kategorisinde ise Ankara, İzmir, Sakarya ve Manisa illeri yarışıyor. Yarışmalar sonunda milli takıma seçilecek olan sporcular, Antalya'da gerçekleşecek Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. Milliler, hemen ardından İtalya'da, sonra da Konya'da İslam Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek.

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, "Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun bu yılkı takviminde 9-10 Nisan 15, 17 ve 18 yaş grubu Türkiye Şampiyonası'nı bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Yarışmaya 9 ilden yaklaşık 59 sporcu katıldı. Bu yarışma Türkiye Şampiyonası ama aynı zamanda 3-5 Mayıs'ta Antalya ilinde uluslararası cimnastik turnuvası yapacağız. Bu turnuvaya da Rusya, Romanya, Azerbaycan, Slovakya ve Türkiye katılacak. Dünya Jimnastik Federasyonu onaylı uluslararası bir yarışma düzenleyeceğiz. Ayşe Begüm Onbaşı dünya çapında şampiyon bir sporcumuz. Uluslararası turnuvayı yapmamızda sporcumuzun da dünya çapındaki başarısından dolayı, tanınırlığı fazla. Hedefimiz Ayşe Begüm Onbaşı'nın Azerbaycan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilk üçte yer almasıdır" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aerobik Cimnastik Türkiye ŞampiyonasıManisa
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