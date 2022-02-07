Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi Senegal oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, 2021 yılında planladığı turnuva pandemi nedeniyle ertelenmişti. Konfederasyon, gerekli önemleri de alarak turnuvayı bu yıl düzenlemiş oldu.

SENEGAL, ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Senegal, turnuvada B grubunu lider bitirerek çeyrek finalde Ekvator Ginesi'ni 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Yarı finalde de Burkina Faso'yu aynı skorla geçerek adını finale yazdırmıştı. Senegal, tarihinde 2002 ve 2019 yıllarında da finale yükselme başarısı göstermiş ancak bu turnuvalardan 2'nci ayrılmıştı. Bu yıl tekrar adını finale yazdırmayı başaran Senegal, finalde rakibi Mısır'ı yenerek şanssızlığını bu defa kırmış oldu.

MISIR KUPAYI KAÇIRDI

Organizasyonda 7 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda ilk sırada yer alan Mısır, bu yıl turnuvayı ikinci tamamlamış oldu. Mısır, D Grubu'nu ikinci sırada bitirerek önce Fildişi Sahili'ni penaltılarda elemişti. Sonrasında çeyrek finalde uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 ile geçmişti. Mısır, yarı finalde turnuvayı 5 kez kazanma başarısı göstermiş olan Kamerun'u ise gol sesi çıkmayan mücadele neticesinde penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

HAKEMDEN SALAH'A "AL MAÇI SEN YÖNET" TEPKİSİ

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde hakem Vitor Gomes'in Mohamed Salah'a gösterdiği tepki dikkat çekti. Mücadelenin 36'ncı dakikası sahalarda ender görülen ilginç anlara sahne oldu. Maçın hakemi Victor Gomes, Mohamed Salah'ın yoğun itirazlarının ardından Salah'a dönerek, düdüğünü ve kartını uzattı ve 'Al maçı sen yönet' dercesine tepki gösterdi.

LIVERPOOL'DA ARKADAŞ, MİLLİ TAKIMDA RAKİP

Final karşılaşmasında, Liverpool'un yıldız oyuncuları rakip olarak karşı karşıya geldi. Mısırda Mohamed Salah, Senegal'de Sadio Mane milli takımları için sahada mücadele ettiler. Salah, turnuvayı 2 golle tamamlarken, Mane ise 3 golle tamamladı.

TANIDIK İSİMLER

Final maçında tanıdık isimler de sahne aldı. Mısır Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny takımlarının ilk 11'lerinde yer aldılar. Senegal Milli Takımı'nda ise Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou ilk 11 de forma şansı bulurken, Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam yedekler arasında yer aldı.

Toplamda 24 katılımcının bulunduğu turnuvanın gol kralı, Kamerun milli takımından Vincent Aboubakar oldu. Eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, turnuva boyunca attığı 8 gol ile, tek bir Afrika Uluslar Kupası'nda 8 ve üzeri gol atan 3 futbolcu arasına girdi ve adını tarihe yazdırdı. Asist kralı ise Burkina Faso milli takımından 4 asist ile Issa Kabore oldu.