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Ahmet AÄŸaoÄŸlu: Bilgilendirmelerime baÅŸka anlamlar yÃ¼klemek saÄŸlÄ±klÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸil

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 15:39
Ahmet AÄŸaoÄŸlu: Bilgilendirmelerime baÅŸka anlamlar yÃ¼klemek saÄŸlÄ±klÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸil

TRABZON -Â Trabzonspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, "Trabzonsporâ€™un menfaatleri iÃ§in kamuoyunu bilgilendirme adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±m aÃ§Ä±klamaya baÅŸka anlamlar yÃ¼klemek saÄŸlÄ±klÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸil" dedi.

Trabzonspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, havalimanÄ± projesi iÃ§in tesislerin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ± ile ilgili baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu. YazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan AÄŸaoÄŸlu, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Divan BaÅŸkanlÄ±k Kuruluâ€™nun 52. OlaÄŸan Genel Kurulunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 29 Ekim 2022 gÃ¼nÃ¼, Trabzonspor Denetim Kurulu BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Mahmut Ã–renâ€™in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 25.10.2022 tarihli Denetim Kurulu Raporunun 10. maddesinde yer alan 'Trabzonspor Tesislerinin yeni havaalanÄ± planÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§in Divan Kurulu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yoÄŸun lobi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±râ€™ ifadesi ve genel kurula katÄ±lan bazÄ± Ã¼yelerin, kamulaÅŸtÄ±rma ile yeni tesisler yapÄ±labileceÄŸini savunmasÄ± Ã¼zerine, birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n gÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ± ve Trabzonsporâ€™umuzun korunmasÄ± gereken menfaatleri iÃ§in Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleriâ€™nin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde beyanda bulundum. Bu beyanlarÄ±mÄ±n basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda haberleÅŸtirilmesi Ã¼zerine, aynÄ± gÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkililerinin tarafÄ±ma verdiÄŸi resmi bilgilerden; BakanlÄ±ÄŸÄ±n, havaalanÄ±nÄ±n kuzeyine doÄŸru yani tesisleri etkileyen bir Ã§alÄ±ÅŸma ve kamulaÅŸtÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, havaalanÄ± terminallerinin gÃ¼nÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verecek ÅŸekilde apronun doÄŸusuna ve batÄ±sÄ±na doÄŸru geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸu ifade edilmiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine yine aynÄ± gÃ¼n camiamÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bilgilere ulaÅŸmasÄ± iÃ§in kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n resmi sitesinden yeni bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"DEÄžERLÄ° TRABZONSPOR CAMÄ°ASI, YENÄ°DEN ÅžAMPÄ°YON OLMAK Ä°Ã‡Ä°N SÄ°ZLERDEN ALDIÄžIM GÃœÃ‡LE Ã‡ALIÅžMALARIMA DEVAM EDECEÄžÄ°M"

'Trabzonsporâ€™un menfaatleri iÃ§in kamuoyunu bilgilendirme adÄ±na yaptÄ±m aÃ§Ä±klamaya baÅŸka anlamlar yÃ¼klemek saÄŸlÄ±klÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸil' diyen AÄŸaoÄŸlu, "Ã‡ok iyi bilinmelidir ki, Trabzonspor resmi sayfalarÄ±nda kulÃ¼p adÄ±na yayÄ±nlanan duyurular ve beyanlar, altÄ±nda imzasÄ± olsun ya da olmasÄ±n, kulÃ¼p baÅŸkanÄ±nÄ±n beyanlarÄ±dÄ±r. Yasalar ve yÃ¶netmelikler karÅŸÄ±sÄ±nda da bu ÅŸekilde deÄŸerlendirilmektedir. DeÄŸerli Trabzonspor camiasÄ±, gÃ¶reve geldiÄŸimiz 2018 yÄ±lÄ±ndan beri Trabzonsporâ€™umuza ÅŸampiyonluk hedefi koyan ve ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸatan bir baÅŸkan olarak, UEFA Avrupa Ligiâ€™nde, SÃ¼per Ligâ€™de ve Ziraat TÃ¼rkiye Kupaâ€™sÄ±nda beklentilerinize cevap verecek baÅŸarÄ±lara ulaÅŸmak ve yeniden ÅŸampiyon olmak iÃ§in sizlerden aldÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼Ã§le Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ma devam edeceÄŸim" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AÄŸaoÄŸluTrabzonspor
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