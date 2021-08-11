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Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:48
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Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz

TRABZON - UEFA Konferans Ligi 3’üncü eleme turunda 3-3’ün rövanşında yarın deplasmanda Molde FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakiplerinden daha güçlü olduklarını belirterek, “İnşallah bir aksilik olmaz ve turu atlar geliriz” dedi.

Bordo-mavili takımla birlikte Norveç’e giden Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yolculuk öncesi Trabzon Havalimanı’nda yaptığı açıklamada rakiplerinden daha güçlü olduklarını söyledi. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini kaydeden Ağaoğlu, “Ancak kazanamayacağımız bir maç değil. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Pandemiden sonra ilk uzun yolculuğumuz olacak. 2 sene oldu. Uzun yolculuk tecrübesini unutmuş durumdayız. İnşallah uçakta sıkıntı yaşamayız. 4,5-5 saat gideceğiz. Takım hemen hemen hazır. Molde’nin tek avantajı 19’uncu resmi maçlarına çıkmaları olacak. Ama her alanda onlardan daha güçlüyüz. İnşallah aksilik olmaz ve turu atlarız geliriz” dedi.

“İLK MAÇTA DEFANS ZAAFİYETİ OLUŞTU”

Molde FK ile oynadıkları ilk maçtaki oyunu beğendiğini kaydeden Ağaoğlu, “İlk maçta oldukça iyiydik, oynanan oyunu beğendim. Defans zaafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en fazla önem verdiği şey savunma güvenliği. İleriye dönük olarak sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Lig başlasın göreceğiz. Sezon başında söylemiştim; şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu oluşturuyoruz. Bundan sonra hakemin başlama düdüğü ile ligi belirleyeceğiz” diye konuştu.

MUHTEMEL 11

Uğurcan- Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Koita

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluMolde
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