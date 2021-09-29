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Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
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Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirterek, “Umuyor ve diliyorum ki; dünyanın dört bir yanında büyük bir sabır, heyecan ve tutkuyla Trabzonspor’un başarısını bekleyen siz değerli taraftarlarımız bu uzun lig maratonun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan yazısında, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun ve meşakkatli bir sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcu kadromuz, taraftarlarımızın mutluluğunu ne kadar çok istediklerini henüz daha sezonun başında olmamıza rağmen çok net bir biçimde gösterdiler. Futbolcularımızın saha içindeki azim, istek ve hırsı saha dışındaki bizleri de çok mutlu ediyor. Gayretimizi ve heyecanımızı bir kat daha perçinliyor. Umuyor ve diliyorum ki; dünyanın dört bir yanında büyük bir sabır, heyecan ve tutkuyla Trabzonspor’un başarısını bekleyen siz değerli taraftarlarımız bu uzun lig maratonun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ”

Yaklaşık 3,5 yıldır görevde bulunduklarını ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydeden Ağaoğlu, “Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sürdürdüğümüz ekonomik ve sportif planlama, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin samimi çalışmaları ile birleşince saha içinde ve saha dışında çok güçlü bir Trabzonspor ortaya çıkardı. Sezon başlamadan önce tamamladığımız transferlerimiz, bütçemiz dahilinde kadromuza kattığımız pek çok yerli ve yabancı futbolcumuz ile birlikte Trabzonsporumuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi. Ancak unutmamamız gerekir ki; takımımız sadece aramıza yeni katılan futbolcularımızla değil, mevcut kadromuzda bulunan yerli ve yabancı oyunlarımızın yanı sıra Trabzonsporumuzun tarihini, kimliğini ve misyonunu ruhunda taşıyan oyuncularımızın da katkılarıyla başarıya yürüyecektir” diye konuştu.

“YAN YANA OLMA ZAMANI”

En büyük güçlerinin taraftar olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “Her şart ve koşulda büyük bir samimiyetle bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın, Trabzonsporumuzun göz bebeği futbolcularımıza da gereken desteği göstermesi en büyük temennimizdir. Bizlerin en büyük gücü, birbirine kenetlenmiş, güvenmiş ve inanmış taraftarlarımızdır. Hep birlikte hedefine yürüyen, hep birlikte başarıyı hedefleyen Trabzonspor camiasının kazanamayacağı hiçbir zafer, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Şimdi her zamankinden daha çok bir ve beraber olma zamanı. Hep birlikte YanYana olma zamanı” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluŞampiyonlukTrabzonspor
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