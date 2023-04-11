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Ahmet Nur Çebi: Dev firmalarla görüşüyoruz

Beşiktaş’ta mevcut stat isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından dolayı yeni sponsorluk görüşmeleri hız kazandı. Başkan Ahmet Nur Çebi; Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere’den firmalarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

11 Nisan 2023 Salı 14:03
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Ahmet Nur Çebi: Dev firmalarla görüşüyoruz
İstanbul

Mevcut stat isim sponsoru Vodafone ile anlaşması sona erecek olan Beşiktaş’ta yeni sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Buradan büyük bir gelir bekleyen siyah-beyazlılar, Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha firmalarla irtibat halinde. Başkan Ahmet Nur Çebi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 11.04.2023 14:08
Anahtar Kelimeler:
StatBeşiktaşsponsorlukanlaşmasıAhmetNurÇebi
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