Ahmet Nur Çebi: Şampiyon olma hissini, arzusunu taşımaya devam ediyorum

İSTABUL - Ahmet Nur Çebi, "Gedson, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray almamış, istememiş olabilir. Saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama bizim için Gedson önemliydi. Kadromuza katmak istediğimiz bir futbolcuydu" dedi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Gedson Fernandes'in transfer süreciyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarın sevdiği, istediği, güvendiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutluluk duyarlar. Biz transferlerimizi planlamamız çerçevesinde yapıyoruz. Taraftarı mutlu edebildiysek ne mutlu ama asıl amacımız takımın başarılı olmasını sağlayacak transfer yapmaktır. Gedson da böyle bir transferdi. Seneye planladığımız takımın bir parçası olması gereken futbolcu olduğu için transferini gerçekleştirdik. Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almaya planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Bunun için süreç daha önce başlamıştı. Planlarımız içinde olan bir futbolcuydu. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak için yola çıktığımız bir futbolcu değildi" ifadelerini kullandı.



"YAN TARAFTA KOŞARAK; 1, 2 SENEDİR PARA ALMAYI İÇLERİNE SİNDİREBİLEN ARKADAŞLARLA YOLLARIMIZI AYIRARAK DOĞRU YAPMIŞIZ"



Daha önce kadro dışı bırakılan 4 futbolcunun, kendilerine gelen teklifleri reddettiğini söyleyen Çebi, bu oyuncuları kadro dışı bırakarak doğru bir karar aldıklarını söyledi. Çebi, "Bahsi geçen arkadaşlarımız kadro dışı olan arkadaşlar. Bunların gitmesi, yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Elimizde yeteri kadar futbolcumuz var biz bunlara güveniyoruz. Sadece sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle bugüne kadar istenilen noktada olamadık. Ama bu 3, 4 futbolcunun takımdan gitmesi, transfer yapacağımız anlamına gelmez. Bizim için bu ara transferde, transfer söz konusu olmayacak. Elimizdekilerle yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Ancak şöyle bir şey daha var. Bu arkadaşlar da maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız. Onların bu kafa yapılarıyla sahada Beşiktaş formasına hizmet etmeyecekleri aşikarmış. Yaptığımız işin doğru olduğuna inanıyoruz. Ücretlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmını ödeyelim siz gidin dememize rağmen, burada koşmayı tercih ederek, gelen tekliflere olumsuz cevap veren futbolcularla yollarımızı ayırdığımız için doğru karar verdiğimizi görüyoruz" diye konuştu.



"UYGUN ŞARTLARDA BULDUKLARIMIZ, ANLAŞABİLDİKLERİMİZ OLDUĞU TAKTİRDE TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEKTİR"



Gelecek yıllardaki bütçenin, şu andaki bütçeden daha aşağıda olacağını söyleyen Çebi, şöyle konuştu:



"Bir planımız var. Gedson bunun bir parçasıydı, başladık. Uygun şartlarda bulduklarımız, anlaşabildiklerimiz olduğu taktirde transferlerimiz devam edecektir. Ancak daha da genç arkadaşlarımızla, mümkün olduğunda altyapıdan katkı verecek çocuklarımızla yola devam etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bütçelerimizin, şu andaki bütçenin yarısı kadar bile olmayacağını bilerek hareket etmek durumundayız. Başka türlü bir şansımızın olmadığını da biliyoruz. Şansızlık olarak adlettiğimiz bir konunun, genç bir jenerasyonu, Beşiktaş'ı daha gençleştirmek, önümüzdeki senelerce devam etmesini sağlamak için bir avantaj olarak görüyoruz"



"GEDSON BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Gedson Fernandes'i transfer etmek istemedikleri yönünde yaptığı açıklamalar sorulan Ahmet Nur Çebi, "Şimdi öncelikleri olmamış olabilir. Bizim önceliğimizdi. Bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray almamış, istememiş olabilir. Saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama bizim için Gedson önemliydi. Kadromuza katmak istediğimiz bir futbolcuydu. Bir taraftar, istediği futbolcu geldiğinde mutlu olabilir. Diğer taraftar, istediği futbolcunun kendi takımına gelmemesiyle mutsuz olabilir. Ama bunu belli bir ayarda yapmak, çizgiyi aşmamak lazım. Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye'nin sayılı, çok değerli kulüpleridir. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu düşünüyoruz. Transferlerde rekabet, bizim amaçladığımız bir olay değildir. Biz istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız. Ayrıca Gedson transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker. Bu tür futbolcular, camiaların değerini değiştiremez. İhtiyacen alınmış futbolcular olduğunu görüyoruz" dedi.



"ŞAMPİYON OLMA HİSSİNİ, ARZUSUNU TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUM"



Beşiktaş taraftarından destek beklediklerini ifade eden Çebi, "Taraftarın artık pandemi döneminin verdiği yokluktaki desteğini istiyoruz. Sezon bitene kadar ben hala istekli, ümitliyim. Futbolun içinde her şeyin olduğunu biliyorum. Şampiyon olma hissini, arzusunu en azından taşımaya devam ediyorum. Bu sebeple en önemli tarafımız da değerli futbolcularımızın yanı sıra taraftardır. Beşiktaş taraftarından rica ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Bu takımı ayağa kaldırıp, başarıya ulaştırabilecek taraftarımız olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla onları da davet ediyorum" şeklinde konuştu.



"ELİMİZDEKİ ALTERNATİFLERİN BİRKAÇ TANESİ MARKA OLABİLİR AMA DİĞERLERİNİ MARKA OLABİLECEK İSİMLERDEN SEÇİYORUZ"



Forvet konusunda Alexander Laccazette, Luiz Suarez gibi önemli oyuncuların isminin Beşiktaş ile anılması sorulan Çebi, "Her konuda çalışıyoruz. Giden her futbolcunun yerine alternatifini koyabilecek tarzda planlarımız var. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. Bu sene biraz erken hareket etmek istiyoruz. Ama elimizdeki alternatiflerin birkaç tanesi marka olabilir ama diğerlerini marka olabilecek isimlerden seçiyoruz. Marka almaktan çok markalarımızı kendimiz yaratmak istiyoruz" dedi.



"BENİM HOCAM ÖNDER KARAVELİ. YOLA ONUNLA DEVAM EDİYORUZ"



Önder Karaveli ile yola devam edeceklerinin altını bir kez daha çizen Ahmet Nur Çebi, konuşmasını şöyle noktaladı: "Ben Önder hoca ile yola devam edeceğimi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Şu ana kadar ki tavır ve davranışlarından, aldığı sonuçlar dahi olmak üzere başarılı görüyoruz. Bu sebeple, Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum. Buradan da net şekilde söylüyorum. Şenol hocayı severiz, kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Türk futboluna önemli katkılar vermiştir. Ama benim hocam Önder Karaveli. Yola onunla devam ediyoruz. O gelecek, bu gelecek diye ekleme çıkarma yok."



CEYHUN KAZANCI: GEDSON, GELECEK SEZON TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇALARDAN BİRİ OLACAK



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından açıklamalarda bulunan sportif direktör Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes'in gelecek sezon takımın önemli isimlerinden biri olacağını söyledi. Kazancı, "Başkanımızın dediği gibi uzun süredir aklımızda olan bir oyuncu. Planlama çerçevesinde oyuncu transfer ediyoruz. Şartlarımız vardı. Gelecek sene itibariyle kadroda olsun istiyorduk. Şu anda 27 oyuncumuz var. Oyuncunun da maç eksiği var. Uzun süredir görüşüyorduk. Şartlar, bizim istediğimiz hale büründükten sonra transferi gerçekleştirdik. Bu sezon itibariyle maç eksiğini giderecek, gelecek sezon takımın önemli parçalardan biri olacak. Amacımız o" diye konuştu.



"TAKIMIN KADROSUNU OLABİLDİĞİNCE ERKEN ŞEKİLLENDİRME AMACINDAYIZ"



Türk takımlarının Avrupa'da ön eleme turlarında genellikle sıkıntı yaşadığını, bunu yaşamamak adına da transferleri ilk kampa yetiştirmek istediklerini belirten Ceyhun Kazancı, "Biz planlama çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Ligi bitireceğimiz konumdan bağımsız. Şampiyon olsak da ikinci olsak da kupayı alsak da Avrupa'ya katılmak için elemeler oynamak lazım. Türk futbolunda yaşanan en büyük problemlerden birisi o ki takımlar yaz kamplarına çok fazla hazır şekilde gidemiyorlar. Eleme maçlarında çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Takımın kadrosunu olabildiğince erken şekillendirme amacındayız. Gidecek oyuncular var, yeni katılacak oyuncular var. Şubat, Mart belki daha önce, belki daha sonra eklemeler olabilir. Amacımız ilk kampa hazırlıklı olmak" dedi.



"BİZ ŞARTLARIMIZI BELİRTMİŞTİK"



Şartların uygun olması sonrasında Gedson transferini bitirdiklerini söyleyen Kazancı, "Şartlarımız belliydi başından beri. O şartlara uyum sağlandı. Son dakikada araya biri girdi, girmedi bizim bilgimiz dahilinde değil. Biz şartlarımızı belirtmiştik. O şartlara uygun olduğu için de alımı gerçekleştirdik" diyerek sözlerini noktaladı.