Ali KoÃ§: Hem Avrupa'da hem ligde lideriz

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¼ksek Divan Kurulu (YDK) KasÄ±m ayÄ± OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ±, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi. ToplantÄ±ya, BaÅŸkan Ali KoÃ§, YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri, YDK BaÅŸkanÄ± UÄŸur DÃ¼ndar ve YDK Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±. BaÅŸkan Ali KoÃ§, gÃ¼ndeme ve kendisinden Ã¶nce yapÄ±lan konuÅŸmalara cevaben aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

KaraborsanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu ifade eden Ali KoÃ§, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda 42 bin kÃ¼sÃ¼r taraftar gelmiÅŸ, 5 bin 800 bilet devri gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. Sadece bunlarla kalmÄ±yor. Bize ÅŸikayetler geliyor. Bunlar doÄŸru ÅŸikayetler. TaraftarÄ±mÄ±z diyor ki ben kombine alamadÄ±m, biletler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±, bilet alamadÄ±m. Ama maÃ§a 4, 5 saat kala her tribÃ¼nden 7, 8 koltuk yan yana satÄ±ÅŸlar oluyor. Millet bize soruyor; 'siz mi yapÄ±yorsunuz?' diyor. Ciddi ÅŸikayetler geldi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§tik. Bu sorunu Ã§Ã¶zmek adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Rennes maÃ§Ä±nda ve bunu DÃ¼nya KupasÄ± arasÄ±na kadar gÃ¶tÃ¼rmeyi hedefliyorduk. Bu kadar Ã§abuk sonuca varacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± beklemiyorduk. Kurunun yanÄ±nda yaÅŸta yandÄ±. HiÃ§bir suÃ§u olmayanlardan Ã¶zÃ¼r diliyorum devir konusunda. Bunu yapmak zorundaydÄ±k bir ÅŸey tespit etmek iÃ§in. 3, 4 maÃ§ta tespit edeceÄŸini sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konuyu ilk maÃ§ta ettik. Devir konusunda hiÃ§bir kÄ±sÄ±tlama olmayacaktÄ±r. Biz seneye belirli sayÄ±da devir yapmÄ±ÅŸ kombinelere kombine satmayacaÄŸÄ±z. Adam 3, 4 maÃ§a gelip derbilere geliyor, onlara satmayacaÄŸÄ±z. Bu tamamen yok edemeyiz ama gerekli tespitleri yaptÄ±k ve DÃ¼nya KupasÄ± arasÄ±nda bu olayÄ± minimize edeceÄŸimiz konuya geleceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

"HEM AVRUPA'DA HEM LÄ°GDE LÄ°DERÄ°Z"

Ali KoÃ§, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n sezonun ilk etabÄ±nÄ± beklentinin Ã¼zerinde bir performansla sonuÃ§landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hem Avrupa'da hem ligde lideriz. Ancak sadece istatistiklere bakmamak lazÄ±m. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z futbol gÃ¶ze hoÅŸ geliyor. TakÄ±m ruhumuz, hocamÄ±zÄ±n duruÅŸu, sÃ¶ylemleri, futbol anlayÄ±ÅŸÄ± ve stiliyle biz aslÄ±nda bu ilk etabÄ± hem rakamsal olarak, hem psikolojik olarak Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle tamamladÄ±k. Ã–nemli olan sezon sonunda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlamak. O yÃ¼zden sizlerden rica ediyorum ÅŸampiyonluÄŸun ÅŸ'sinden bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama en bÃ¼yÃ¼k inanÃ§la inanmaya, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± desteklemeye, saha dÄ±ÅŸÄ±nda korumaya davet ediyorum. Hepimizin baÅŸarÄ± yolunda sorumluluklarÄ± vardÄ±r. Bu doÄŸrultuda camiamÄ±zÄ±n tÃ¼m katmanlarÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluklarÄ± yerine getirmeyi vazife olarak bilmelerini Ã¶nemle rica ediyorum. Daha gidecek Ã§ok yolumuz var, biraz rehavet gÃ¶rÃ¼yorum. Biraz Ã¼st perdeden bakma gÃ¶rÃ¼yorum. Bunu hak edecek konularda deÄŸiliz. Bu hatayÄ± geÃ§miÅŸte yaptÄ±k, tekrar yapmayalÄ±m. Her maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±z gibi bir durum yok, hep bÃ¶yle gitmeyecek. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zamanlar sizlere en Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z olan zamanlar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRK FUTBOLUNUN ADALETÄ° YOK"

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n geÃ§tiÄŸimiz haftalarda 'TÃ¼rk futbolunda adalet' aÃ§Ä±klamalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan BaÅŸkan KoÃ§, "Bir rakibimizin adalet arayÄ±ÅŸÄ± var, son 10 yÄ±lda 5 kere ÅŸampiyon olan. Bundan sonra her takÄ±mlara yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klarÄ± kendi televizyonlarÄ±nda gÃ¶stereceklerdi. Siz niye bu topa giriyorsunuz diyeceksiniz. Biz asla istemezdik ama bÃ¼tÃ¼n sÃ¶ylemleri ya bizim adÄ±mÄ±zÄ± zikrederek, ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayÄ±ÅŸÄ± keÅŸke hep olsaydÄ±. Ä°ÅŸler iyi giderken de adalet arayÄ±ÅŸÄ±nda olsalardÄ±. Ä°ÅŸler ters giderken, istediÄŸiniz zaman adalet deÄŸil, ayrÄ±calÄ±k arayÄ±ÅŸÄ± gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler. Bizde hep resmi aÃ§Ä±klamalarda deÄŸindik, hala deÄŸiniyoruz, TÃ¼rk futbolunun adaleti yok diye. Bir Ã¶nceki federasyonlarÄ±nda niyeti adalet deÄŸildi. Biz isyan ettik, 8 Mart'ta ki hakem operasyonuna. En Ã§ok hakemlerden yanan kulÃ¼p olarak biz isyan ettik. Neden isyan ettik, Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±navlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, keyfi hakemler, bir takÄ±ma hizmet eden hakemler atanacaktÄ±. Biz ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±k bu duruma. Ama genelde zaten sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sektÃ¶rden bahsediyoruz. Hakemlerimiz zorluk Ã§ekiyorlar UEFA standartlarÄ±nda. BazÄ±larÄ± geremiyorlar. YakÄ±ÅŸÄ±yor mu sÄ±navdan geÃ§ememeleri? Ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bu federasyon baÅŸarÄ±r baÅŸaramaz ama niyeti iyi. BÃ¼tÃ¼n testleri geri koydu, Ã¼stÃ¼ne yeni testler getirdi. Ama bu zaman alacak. Bu kronikleÅŸmiÅŸ yapÄ± 1, 2 senede oluÅŸmadÄ±, 20 yÄ±lÄ±n oluÅŸumu. Bunu adreslemek, gidermek zaman alacak" diye konuÅŸtu.

"TÃœRK FUTBOLUNDAKÄ° ADALET ARAYIÅžINDA OLAN HERKESÄ°N YANINDA OLACAÄžIZ"

"BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda penaltÄ± olmasÄ± gereken pozisyon yaÅŸadÄ±k" diyen Ali KoÃ§, "Biz de ilham alarak bu adalet arayÄ±ÅŸÄ±na bizim pozisyonu yolladÄ±k. 2 gÃ¼n sonra cevap geldi, 'YÃ¶netim kuruluna talebinizi ilettik' dediler. Bekledik bekledik bir haber var mÄ± sordum. 4 KasÄ±m'da yazÄ± yazdÄ±k 'geliÅŸme var mÄ±' diye. Åžu cevabÄ± aldÄ±k; 'FenerbahÃ§e - BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±ndaki pozisyonu inceledik. TÃ¼rk futboluna adaleti aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projemize katkÄ±da bulunduÄŸunuz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz. Objektif deÄŸerlendirme yapabilme adÄ±na TÃ¼rk futboluna adalet ilkesi iÃ§in sadece tek maÃ§ deÄŸil, tÃ¼m lehinize, aleyhinize tartÄ±ÅŸmalÄ± pozisyonlarÄ± iletmenizi rica ederiz' dediler. Bizde sezon sonundan beri 10 kadar pozisyon var, hazÄ±rlÄ±yoruz ve ileteceÄŸiz. BÄ±rakÄ±n bu sezonu son 5 sene, isterseniz 10 sene. BÃ¼tÃ¼n lehteki ve aleyhteki pozisyonlarÄ± yatÄ±ralÄ±m bakalÄ±m neler Ã§Ä±kacak. Biz 4.5 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk futbolunda adalet diyoruz. TÃ¼rk futbolundaki adalet arayÄ±ÅŸÄ±nda olan herkesin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Bizim adalet anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yleyeyim. Herkesin eÅŸit ÅŸartlarda yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir kulÃ¼bÃ¼n rekabette ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, futbolun ÅŸahÄ±slarda olmadÄ±ÄŸÄ± bir ortamda otomatik olarak adil rekabet gelir. Bizim kendimize gÃ¼venimiz tam. PozisyonlarÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah bizim pozisyonlarÄ± da deÄŸerlendirirler. BÃ¶yle giderse zaten programda tek konu FenerbahÃ§e olabilir" dedi.

"FENERBAHÃ‡E'YÄ° SÄ°YASETE SOKMAYIN"

Ali KoÃ§, FenerbahÃ§e'yi siyasete Ã§ekmeyin Â diyerek, "SeÃ§imlerin eli kulaÄŸÄ±nda. LÃ¼tfen bizi siyasete sokmayÄ±n. FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n siyasetle iÅŸi olmaz. Bizim iÃ§imizde her kesimden insan vardÄ±r. 29 Ekim yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zde artÄ±k fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmemiz lazÄ±m dedim, FenerbahÃ§e iÃ§in dedim. Bunu bazÄ± kesimler alÄ±p sanki ben bunu siyasi anlamda sÃ¶ylÃ¼yor gibi iÅŸlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. TutmadÄ± Allah'tan. Bizi siyasette sokmayÄ±n. Bizim Ã§izgilerimiz. Ne yaparsak aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k yaparÄ±z" diye konuÅŸtu.