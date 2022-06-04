Ali Koç, İsmail Kartal’a veda etti

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı uzun sürmemesi için yönetim ve denetim raporlarının sadece özet kısımlarının okunmasıyla ilgili bir önerge verdi. Yapılan oylama sonucunda önerge, oy çokluğu ile kabul edildi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sponsorluklar, sporcuların aldıkları başarılar ile ilgili üyelere bilgiler verdi.

Daha sonra Ali Koç, İsmail Kartal’ın vedası için kürsüye çıktı. Ali Koç, “Bana göre çok daha önemli, içimde hem mutluluk hem başarı hem gurur hem de hüzün olan konu için huzurlarınızdayım. Hocama, kıymetli eşi Sema hanıma, oğlu Emre’ye hoş geldin diyorum. Bizim bir arzumuz vardı, hocamıza ilettik o da bizleri kırmadı, geldi. İsmail Kartal’a sizlerin huzurunuzda hem teşekkür, hem şükran, hem de vedamızı yapmak üzere buraya gelmesi için ricada bulunduk, bizleri kırmadı” dedi.

ÜYELER AYAKTA ALKIŞLADI

İsmail Kartal için hazırlanan videonun gösterimi ile toplantı devam ederken video bitiminde üyeler Kartal’ı ayakta alkışlayarak tezahüratlarda bulundu. İsmail Kartal ise selamlayarak üyelere karşılık verdi.

“İSMAİL HOCA O DÖNEM YÜKÜ ÇOK AĞIR BİR TAKIMA GELDİ”

“Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir yol da, yolculuk da” diyen Ali Koç, “İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde birden bire türbülansa girip izlerken acı çektiği için temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı. Bu yolculukta birbirimize duyduğumuz güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe’nin ne olduğunu bizzat gösterdi. Hocamız Fenerbahçe’de de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı. Bunun dışında belki unutmuşunuzdur sadece A takım teknik direktörü olarak değil, teknik direktör olarak muhtelif kademelerde 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için ve her geçen gün daha yozlaşan etik değerlerin alt üst edildiği, futbol ikliminin her zaman temiz pırıl pırıl yüzü oldu, futbolcuyken de teknik direktörken de. Dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altında farklı görevler altında bulunduğu uzun yıllar boyunca karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte ömür boyu devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var. 2014-2015’te hala faili meçhul olan suikast girişiminde takımımızın, Türk sporunun hatta Türkiye’nin canına kastedildiği bu kara sezonda psikolojikmen altüst olmuş takımımızı yeniden ayağa kaldırmak için nasıl dimdik durduysa, canla başla mücadele ettiyse, hep doğrunun yanında olduysa bu sezon da sıkıntılı, zor, acılı günlerimizde güneş gibi doğdu ve yüzümüzü bahara çevirdi” diye konuştu.

“İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE İLE VAR OLAN DEĞİL, FENERBAHÇE İÇİN VAR OLAN PROFİLLERDEN BİRİDİR”

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’nin en zor gününde kayıtsız şartsız elini taşın altına koyduğunu ifade eden Koç, “İsmail Kartal Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendini güvenini kaybetmiş bir futbolcu topluluğunu ayağa kaldırdı, takım yaptı. İyi takıma sahibiz, ama bu kağıttaydı. O, sahada bunun potansiyelini gösterdi. Görevde bulunduğu 18 hafta boyunca 2.03 puan ortalaması, 18 hafta boyunca puan lideri, ikinci en çok gol atan takım, bütün sezona baktığımız zaman en iyi averajı olan takım. 5’ten 2’ye çıkararak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı sağladı. Samandıra’ya giderdik, bazen yemeklere katılırdık, çatal bıçak sesi gelirdi. Şimdi gittiğiniz zaman keyif alan, yüzü gelen, birbiriyle kaynaşan, muhabbet eden bir atmosfere çevirdi. Bunu yapmak için esas olan Fenerbahçe’dir, dedi. Kimsenin geçmişine, konumuna, kariyerine bakmadan doğru olanı zorda olsa yapılması için hareket etti ve inandığı, aldığı kararların arkasında durdu. Fenerbahçe A takımının, takım olmasında, başarılı olmasında çok büyük katkı sağladı. Samandıra’da yaptığı bu pozitif ortam önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşacağı yolun en önemli adımlarından biri olacaktır. Kısacası başarıya inanan bir takım bıraktı bizlere. ‘Zamanımız yok, camianın kenetlenmesine ihtiyacımız var, bu takım iyi bir takım ama inancını kaybetmiş ama kazanmayı öğrenecek ve başladığında kendine gelecek ve ayağa kalkacak’ dedi. Aynen öyle yaptı. Fenerbahçe sahada ne kadar güçlü olduğunu ve kenetlendiğinde neler yapabileceğini başta kendi taraftarımız olmak üzere tüm camiaya gösterdi. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu kararı vermek kolay olmadı. Hatta 4 senelik görev süresi boyunca aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“İSMAİL HOCANIN BELKİ DE ÇOK UZUN ZAMAN GEÇMEDEN TEKRAR BU CAMİA İLE YOLLARI KESİŞECEK”

Ali Koç, teknik direktör değişimi ile ilgili olarak ise “Peki o zaman niye değişim? İşte bu kararın cevabını vermek çok ama çok güç. Böyle bir karar aldık. Hocamıza da ilettik. Hiçbir zaman gizli saklı oynamadık. Başından beri hocamızla ilk oturduğumuz günden beri niyetimizi, açık net bir şekilde kendimizi anlattık. Görev süresi boyunca birkaç kez gündeme geldi. Ama gerçekten bunun cevabını vermek çok, çok zor. Ama şunu da biliyorum ki İsmail hocanın belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolları kesişecek. Hatta kendisine ifade ettiğimiz gibi teknik direktörlük kariyerinden ayrılmak isterse resmi olarak aramızda bulunacak” dedi.

İSMAİL KARTAL: YENİ SEZON VE BUNDAN SONRAKİ SEZONLARDA ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ FENERBAHÇE’DİR

Eşi ve oğlu ile kürsüye gelen İsmail Kartal, ailece Fenerbahçe’yi çok sevdiklerini ifade etti. “Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum” diyen tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe’nin armasının anlamı bence göründüğünden, yazılandan çok daha büyüktür. Bunu okudukça, Samandıra’daki boş zamanlarımızda bu armanın, renklerini tartışmasını yaptığımızda dünyada eşinin benzerinin olmadığı bir arma olduğunu gördük. Göreve geldiğim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Çok açık ve net. Ben duygularımı karşımdaki insana içten, net bir şekilde aktarabilen bir insanım. Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Onlara dedim ki ‘Bizim bir borcumuz var’. Hepsi şaşırdı. 'Bu borcu ödeyeceğiz’ dedim. 'Ben bunun için buraya geldim' dedim. Durdular ve dediler ki ‘Bu borç ne, kime borcumuz var?’ Taraftarı ve camiayı gösterdim. 'Öyle bir gün gelecek ki buraya 50 bin kişi gelecek bu gelen 50 bin kişi işte benim takımım, futbolcum bu, işte biz bu futbolu görmek istiyoruz' diyecek, dedim. 'Ben buraya bunun için geldim, başaracağız' dedim. ‘Gece gündüz çalışıp birbirimize saygılı olacağız, biz borcumuzu ödeyeceğiz’ dedim. ‘Her maça 50 bin kişi gelen, ortaya koyduğunuz performansı taraftara yaşatarak sizler sunacaksınız. Bunu yaptığımız zaman ikinci yarının şampiyon takım olacağız, oynadığınız futboldan keyif alacaksınız’ dedim. Çok karakterli oyuncularımız var. Hep beraber çok çalıştık, el ele verdik ve bugünlere geldik. Taraftarla, yönetime, camiamızla bütünleştik. Herkes Fenerbahçe’nin oynadığı futbolu takdir etti. Geldiğimiz nokta itibarıyla kendime yakışır şekilde kapattık. Takımımızın bir oyun gücü yapısı var. Taraftarlar bu oyuna alıştı. Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç iyi transferle bu takım yeni sezonda Allah’ın izniyle şampiyon olacak. Bu süreçte bana her zaman destek olan başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. Yöneticilerime, taraftarlarıma, medya mensuplarına, Samandıra’daki personele, en büyük pay sahibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. ‘Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap’ dedi. Bu önemli bir şeydir. ‘Sonuna kadar senin arkandayız her alacağın kararda seninle beraberiz’ dediler. Bu yüksek öz güvenle, ben de kendimi daha rahat hissedince çalıştım, hep birlikte başarıyı elde ettik. Büyük Fenerbahçe taraftarları, benim verdiğim mesajları alarak desteklediler, biz de onları mahcup etmedik. Başkanımız bundan sonraki sezonlarda beraber çalışabileceğimizi söyledi, teşekkür ediyorum. Bundan sonra zaman nasıl biter bilmiyorum. Tek düşüncem var. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlarda ampiyonluğun favorisi Fenerbahçe’dir. Bunu her zaman biliyorum. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentileri var. Bu camia fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlasını yapacak gücümüz var. Bundan sonraki sezonlarda başaracağını düşünüyorum. Allah Fenerbahçe’nin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Açıklamalarının ardından İsmail Kartal, yönetim kurulu üyeleri ile vedalaşarak salondan ayrıldı.