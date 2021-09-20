Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1394.11
ALTIN
489.96
DOLAR
8.6721
STERLİN
11.8642
EURO
10.1588
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Ankara Polatlı'da 3+1 daire satılacak
Ankara Polatlı'da 3+1 daire...

Ali Koç'tan futbolculara moral konuşması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Eylül 2021 Pazartesi 14:54
0 Okunma
Ali Koç'tan futbolculara moral konuşması

İSTANBUL - Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” dedi.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2-0 yendi. Ligin ilk 4 haftasında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertli ekip, dün akşam Başakşehir engeline takıldı. Sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Mücadele sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir takım gördüğünü ve bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlar oynanabiliyor. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır. Üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” diye konuştu.

PEREIRA: İLK YARIDA UYUDUK VE 45 DAKİKAYI RAKİBE HEDİYE ETTİK

Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbolcuları teselli eden teknik direktör Pereira ise “Bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık, bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFutbolcularMoral Konuşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’u yabancıları sırtlıyor
Trabzonspor’u yabancıları sırtlıyor
Antalyaspor galibiyet istiyor
Antalyaspor galibiyet istiyor
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: 2-0
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: 2-0
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans