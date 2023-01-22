Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 57...
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...

Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Houston Rockets'a galibiyet için yetmedi 

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptığı karşılaşmada Minnesota Timberwolves'a 113-104 yenildi.

22 Ocak 2023 Pazar 11:57
Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Houston Rockets'a galibiyet için yetmedi 

Ankara

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı 9 sayı farkla yenerek bu sezonki 24. galibiyetine ulaştı ve play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, üçer top çalma ve blokla bu sezonki en skorer performansını sergiledi. D'Angelo Russell 23 sayı ve 8 asist, Nathan Knight 19 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla skora destek verdi.

Mağlubiyet serisi 13 maça çıkan Rockets'ta son dönemin formda ismi milli oyuncu Alperen Şengün, ilk 5'te başlayarak 37 dakika 6 saniye süre aldığı karşılaşmayı 19 sayı, 16 ribaunt, 7 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamladı ve takımının en skoreri oldu. Eric Gordon 16 sayı, Kenyon Martin 15 sayı ve 9 ribaunt, Tari Eason 14 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Cedi Osman çift hanelere ulaştı, Cavaliers kazandı

Doğu Konferası'nda play-off potasının içinde yer alan takımların karşılaşmasında, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 114-102'lik skorla geçti.

Sezonun 29. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Evan Mobley, 38 sayı ve 9 ribauntla kariyer sayı rekorunu kırdı. Darius Garland 21 sayı ve 10 asist, Caris LeVert 13 sayı ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika 19 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman 13 sayı, üçer ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

All-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği 29 galibiyetli Bucks, bu sezon 17. kez kaybetti. Jrue Holiday 28 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt, Bobby Portis 23 sayı ve 11 ribaunt, Pat Connaughton 15 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

Lider Celtics seriyi 9 maça çıkardı

Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-104 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda liderliğini korudu.

Sezonun 35'inci, üst üste 9'uncu galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Grant Williams 25 sayı ve 5 ribaunt, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 7 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 27. kez kaybeden Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Gary Trent 22 sayı ve 5 ribaunt, Precious Achiuwa 17 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Boston Celtics: 104-106

Washington Wizards-Orlando Magic: 138-118

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 118-122

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 114-102

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-104

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 112-107

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 127-129

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiAlperen ŞengünDoubledoubleHouston RocketsGalibiyetMinnesota TimberwolvesYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak
Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans