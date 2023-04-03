Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi

Ankara

NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Lakers, deplasmanda Rockets'ı 25 sayı farkla yenerek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

Bu sezon 40. kez kazanarak play-off barajının bir galibiyet altında konferansında 7. sırada yer alan Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 9 ribaunt, LeBron James 18 sayı, 11 asist, 10 ribaunt, Rui Hachimura 20 sayı, 12 ribaunt, Austin Reaves 18 sayı, 8 asist, Malik Beasley 13 sayıyla oynadı.

Bu sezon 60. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 24 sayı, 7 asist, Kevin Porter 20 sayı, Jabari Smith 14 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi. İlk 5'te başlayarak 38 dakika 24 saniye sahada kalan Alperen Şengün ise 18 sayı, 5'i hücum olmak üzere 15 ribaunt, 5 asist, 3 blok, 2 top çalmayla "double-double" yaptı.

Knicks, play-off vizesi aldı

Doğu Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında, New York Knicks, konuk ettiği Washington Wizards'ı 118-109 yendi ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 46'ncı galibiyetine uzanan konferans dördüncüsü Knicks'te Jalen Brunson 27 sayı, 8 asist, Quentin Grimes 27 sayı, 5 asist, Immanuel Quickley 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Obi Toppin 21 sayıyla mücadele etti.

Sezonun 44. mağlubiyetini alan Wizards'ta Corey Kispert 29 sayı, Johnny Davis 16 sayı, 6 ribaunt, Taj Gibson 14 sayıyla maçı tamamladı.

Jokic'in oynamadığı maçta Nuggets, Warriors engelini geçti

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in forma giyemediği maçta, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 112-110 mağlup etti.

Bu sezon 52. kez kazanan Nuggets'a, Michael Porter 29 sayı, 11 ribaunt, Jamal Murray 26 sayı, 8 asist, Bruce Brown 14 sayı, Aaron Gordon 13 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle galibiyeti getirdi.

Play-off'a kalma mücadelesi veren 41 galibiyetli Warriors, sezonun 38. mağlubiyetini alarak Batı Konferansında 6. sırada kaldı. Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Stephen Curry 21 sayı, Donte DiVincenzo 18 sayı, 13 ribaunt, Jordan Poole 17 sayıyla takımının en skorerleri oldu.

Cedi Osman ile Furkan Korkmaz sahaya çıktı

Play-off'a kalmayı önceden garantileyen Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 115-105'lik skorla geçti.

Cavaliers'ta 40 sayı, 6 ribauntla Donovan Mitchell, 20 sayı, 6 asistle de Darius Garland sezonun 49. galibiyetinde etkili oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 8 dakika 45 saniye görev aldığı maçta takımı adına 4 sayı ile 1 asist üretti.

Play-off şansı kalmayan Pacers'ta en skorer oyuncu, 19 sayıyla Bennedict Mathurin oldu.

Doğu Konferansında play-off vizesi almayı önceden garantileyen takımlardan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 117-104 yendi.

Konferans lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Brook Lopez 21 sayı, 6 ribaunt, Khris Middleton 19 sayı, 9 asist, Jrue Holiday ile Bobby Portis 18'er sayıyla oynadı.

Bu sezon 27. kez kaybeden Sixers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Joel Embiid 28 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, James Harden 11 sayı, 6 asist, 4 dakika 3 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 2 sayıyla maçı bitirdi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 108-128

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 105-107

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 128-107

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 111-110

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 132-130 (uzatmada)

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 134-142 (uzatmada)

New York Knicks-Washington Wizards: 118-109

Orlando Magic-Detroit Pistons: 128-102

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 109-134

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 118-128

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 117-104

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 115-105

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 112-110