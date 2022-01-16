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Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

SPOR Toto Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Alanya ekibinin gollerini 26'ncı dakikada Emre Akbaba ve 81'inci dakikada Oğuz kaydetti. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasreti sona Alanyaspor 32 puana ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 17:16
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Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Altay'da Teknik Direktör Mert Nobre göreve yenilgiyle başladı. 18 puanla düşme hattında kalan İzmir ekibinin 3 puan özlemi 14 haftaya yükseldi. Takımın kötü gidişi ve teknik direktör Mustafa Denizli ile yolların ayrılması üzerine Altaylı taraftarlar maçın başından sonuna kadar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tutarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibine tepki gösterdi. Tribünlerden, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa" sesleri yükseldi.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Altaylı futbolcular maçtan önce Ahmet Çalık'ın formasını tutarak takım halinde fotoğraf çekilirken, Ahmet Çalık'ın forma numarası 6'ya ithafen müsabakanın 6'ncı dakikasında her iki takım futbolcuları ve hakemler oyuna ara verip, alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

1'inci dakikada Altay tehlikeli geldi. Soldan Pinares'in kullandığı kornerde iyi yükselen Murat'ın kafa vuruşanda kaleci Marafona'nın çeldiği top üst direğe çarpıp kornere gitti. Aynı dakikada soldan Kazımcan'ın ortasında bu kez Björkander kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

10'uncu dakikada konuk ekipten Efkan'ın uzun pasında topla bulaşan Efecan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda Lis gole izin vermedi.

26'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ çizgiden Eduardo'nun yerden pasında kale önünde bomboş pozisyondaki Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

61'inci dakikada konuk ekipten Borja kendi kalesine gol attı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçeriz sayıldı.

65'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bamba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

81'inci dakikada Alanyaspor 2'nci golü buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2. Müsabaka Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


DHA-Spor - Türkiye-İzmir - 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolAltayAytemiz Alanyaspor
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