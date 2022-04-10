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Altay'da İbrahim Akman sert çıktı

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da kulüpte takımın 3'üncü Lig'de yer aldığı dönemden beri 6 yıldır başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun hafta içinde istifa etmesi şok etkisi yaratırken, adı en önemli başkan adayı olarak geçen İbrahim Akman sessizliğini bozdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 13:13
Altay'da İbrahim Akman sert çıktı

İZMİR, (DHA)

FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan, ağır bir borç yükü altında olan siyah-beyazlılarda Akman, yaptığı yazılı açıklamada Özgür Ekmekçioğlu'nu eleştirip, açıklanan borcun gerçekten çok daha fazla olduğunu söyledi. İbrahim Akman, Ekmekçioğlu'nun bir kişinin altından kalkamayacağı bir ortam bırakarak kulübü terk ettiğini dile getirdi. "Büyük Altay camiasına.. Bugüne kadar suskun kalmamızın nedeni Altayımızın Süper Lig'de tutunma hedefine en ufak bir zarar vermeme düşüncesiydi" cümleleriyle başlayan İbrahim Akman'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ligde kalma ihtimalimizin son ana kadar zorlanması gereken bir ortamda, 'aday olmaya hevesli arkadaşların önünü açmak' bahanesiyle istifa edilmesi aslında olası adayların yolunu açmak değil, mevcut durumun kötülüğünü gizleme çabasıdır. Bu yaklaşım kulübümüzü daha da çıkmaza sürüklemektedir. Basına servis edilen haberler ve yapılan açıklamalardaki bazı önemli ayrıntılar gerçeği yansıtmamaktadır. Açıklanan borcun doğru olmadığı, gerçek borcun çok daha fazla olduğu yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri tarafından da bilinmektedir. Yapılan tüm açıklamalarda 3 lig atlandığı vurgulanırken, 18 milyon TL olan borcun 400 milyon TL'ye çıkarıldığı ve önümüzdeki seneye sarkan bir transfer yasağımız olduğu gerçekleri göz ardı edilmek istenmektedir. Özellikle son 2 senede alınan hatalı yönetimsel kararlar ile Altay'ın geleceği tehlikeye atılmıştır.

Bu karanlık tablo karşısında bile yapılan açıklamalarda sorunsuz bir Altay bırakıldığı algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Daha önce söylediğimiz gibi Altayımız için elimizi taşın altına koyma sözümüzün arkasındayız. Ancak sayın Özgür Ekmekçioğlu, altında bir kişinin altından kalkmasının mümkün olmadığı bir ortam bırakarak kulübümüzü terk etmiştir. Beklentilerin farkındayız ancak kulübümüzün mevcut sorunlarını tek başımıza çözmemiz ve bu şartlarda aday olmamız mümkün görünmemektedir. Altayımızın geleceğini kurtarmak adına camiamızın kenetlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Oluşması gereken yapılanmada maddi ve manevi olarak payımıza düşen görevi tereddütsüz yerine getireceğimizi tüm Altaylıların bilgisine sunarız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAltayİbrahim AkmanÖzgür EkmekçioğluYeni Çağrı
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