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Altay'da Mustafa Denizli ile fesih yapıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2022 Perşembe 15:07
Altay'da Mustafa Denizli ile fesih yapıldı

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde ateş hattında yer alıp umutlarını mucizelere bırakan Altay'da 13 Ocak'ta görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin yaklaşık 3 ay sonra resmen feshedildiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın geçen hafta istifa eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile anlaşarak fesih yoluna gittiği ifade edildi. Altay, Mustafa Denizli görevden ayrıldıktan sonraki süreçte yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından önce 250 bin TL, sonra 375 bin, son olarak da 562 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 187 bin TL ceza aldı.


 

Siyah-beyazlıları geçen yıl 18 sene sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Mert Nobre, Serkan Özbalta ve son olarak dümene geçen Sinan Kaloğlu, profesyonel takım antrenörü unvanıyla kulüpte görev aldı. Altay'da 20 Mart'taki Sivasspor deplasmanı sonrası istifa ettiğini açıklayıp İzmir'e dönmeyen Serkan Özbalta'nın sözleşmesinin de henüz feshedilmediği bildirildi. O dönem kararından dönmeyen genç teknik adamın istifasının kulübe ulaşmadığı kaydedildi. İzmir ekibinde Mustafa Denizli'yle yolların resmi olarak ayrılması sonrası UEFA Pro Lisans Sahibi Yardımcı Antrenör Sefer Yılmaz teknik direktör olarak gösterilirken, Sinan Kaloğlu'nun kardeşi İnan Kaloğlu'nun Altay'ın U15 takımında antrenörlük görevine başladığı öğrenildi. 


 

KAZIMCAN'A GALATASARAY İLGİSİ


 

Altay'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Kazımcan Karataş'la bir süre önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. Sol kanat ve sol bek olarak oynayabilen genç futbolcuyu özellikle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un beğendiği ve takip ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gerçekleşecek kongrede Başkan Elmas'ın görevinin sona erecek olması nedeniyle transferin belirsiz olduğu dile getirildi. Galatasaray, devre arasında Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e de talip olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltayMustafa DenizliFesih
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