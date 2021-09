Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor

İSTANBUL - Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu Icrypex'le birlikte hayata geçirdiği Altay Fan Token projesinin tanıtımını İstanbul'da yaptı. Çırağan Sarayı'ndaki organizasyona Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Icrypex CEO'su Gökalp İçer'in yanı sıra Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer, siyah-beyazlı yönetim ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Melih Gümüşbıçak'ın sunuculuğunu yaptığı toplantıda Icrypex teknolojisi ve Altay tarihi barkovizyon eşliğinde ekranlara yansıtıldı. Süper Lig'e bu sezon 18 yıl aradan sonra dönen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, Icrypex'le güçlerini yepyeni bir alanda birleştirip , dijital token dünyasına Icrypex'le güçlü bir adım attı.



Organizasyonun tanıtımında çok heyecanlı olduklarını belirten Icrypex CEO'su Gökalp İçer, "Icrypex genç bir şirket. 2018 yılının nisan ayında kuruldu. 150 kişilik bir ekibimiz var. Halka açık 2 tane şirketin ortak olduğu şirketiz. Türkiye'de Awax gibi birçok tokenı ilk kez biz listeledik. İlk kez müşteri temsilciliğini getirdik. Finansal okuryazarlığa ve kripto para okuryazarlığına büyük önem veriyoruz. Spor dünyasının içerisindeyiz. Nihayet bir İzmirli, bir Alsancaklı olarak Altay'la bu projede iş birliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Toplamda 191 milyon 400 bin adet Altay Fan Token çıkacağını belirten Gökalp İçer, "Bunu birkaç parti satış stratejisiyle satmayı düşünüyoruz. Haftaya pazartesi günü ön satışı başlayacak. ERC20 platformu üzerinden fan tokenı hayata geçirdik. Altay Fan Token birlikteliğimiz sadece bir ürün lansmanı olarak görülmesin. Biz bunun içerisine farklı projelerini de yedirerek Altay'la önemli bir yola çıktık. İzmir ve tüm Türkiye için anlamlı bir günde, 9 Eylül'de bu yolu bizimle birlikte yürüyen Altay'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



EKMEKÇİOĞLU: TARİHİ ANLAŞMA



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, toplantıda tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını vurguladı. Ekmekçioğlu, "Biz de çok heyecanlıyız. 107 yılı geride bırakan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olan Büyük Atay'ın bugün bence tarihine yakışır en büyük anlaşmalarından birini imzalıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik anlamda önemli girişimlerimiz vardı. Artık kalıcı gelirler yaratmamız gerekiyor. Pandemi sebebiyle tüm kulüpler yara aldı. Altay Token ile kulübümüze 25 yıllık, belki daha ileri vadeli bir gelir modeli yaratmak istedik. Kulübün marka değerini yükseltmeyi, dijital mecraların daha akılcı kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu an altyapısıyla, A takımıyla, tesisleriyle, yeni stadıyla tarihine yakışır şekilde Altay'ı yönetmeye çalışıyoruz. Icrypex ile anlaşmamızı önemli bir gelir fırsatı olarak görüyoruz. Umuyoruz ki bu dünyada ateşi düşmeyecek tek hastalık futbol tutkusu olarak kalır" açıklamasını yaptı.



MUSTAFA DENİZLİ: GURUR DUYDUM



Takım kaptanı olarak 38 yıl önce ayrıldığı Altay'a geçen sezon teknik direktör olarak dönerek kulübün 18 senelik Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli, toplantıda kulübe büyük katkı sağlayacak bir projenin tanıtımında bir araya geldiklerini belirterek, "Takımım şu an antrenmanda. Sayın başkan bu toplantıda ben de katılırsam çok mutlu olacağını söyledi. Altay'ın geleceğine katkı verecek böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı gururluyum. Altay olarak biz tutucu bir camiayız. Benim bütün gençliğim bu camiada geçti. Türkiye'nin önemli camialarında görev yaptım ama burası benim için çok farklı bir yer. Bu kulübe ben 15 yaşında girip 34 yaşında ayrıldım. Belki ilk kez bir teknik adam böyle bir tanıtıma katılıyor. Bu bakımdan kendimi şanslı hissediyorum" dedi.



İLK YIL HEDEF 80 MİLYON TL



Icrypex CEO'su Gökalp İçer, Altay Fan Token projesinden kulübe ilk yıl 80 milyon TL gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti. İçer, "191 milyon 400 bin adet tokenın 71 milyonu ilk yıl arz olacak. 23.7 milyon TL'lik ön satış ön görüyoruz. Önden topladığımız listelerde bunun çok üzerinde bir talep var. Gelecek hafta 44 milyon token 1 TL'den halka arz edilecek. Toplam ulaştığımız değerleme 18 ile 22 milyon Euro. İlk yıl minimum 80 milyon TL civarında bir gelir öngörüyoruz. Bunun yüzde 12.5 civarı planlama ve marketing için ayrılacak. Kalan rakam Altay'ın olacak" şeklinde konuştu.



Şu an Altay'ın forma kol sponsoru olduklarını belirten İçer, sponsorluğun ileride daha da gelişeceğini söyledi. İlk halka arza yoğun bir talep beklediklerini dile getiren İçer, ilk fan token projelerini Altay'la gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da Icrypex'le artık bir aile olduklarını, dijital mecrada her noktada birlikte ilerleyeceklerini dile getirip, "İleride Mustafa hocamız onay verirse futbolculara kripto parayla prim ödemesi yapabiliriz" dedi. Mustafa Denizli ise maç primlerinin kısa vadeli olduğunu söyleyip şampiyonluk primlerinin kriptoyla yapılabileceğini belirtti. Denizli'nin kendisi prim almadığı için bunun dışında olduğunu belirtmesi salonda gülüşmelere neden oldu.