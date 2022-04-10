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Altınordu 5'te 5 için Eyüpspor'la oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 maçını kazanıp kümede kalma umutlarını artıran Altınordu, yarın deplasmanda Play-Off potasında yer alan Eyüpspor'la karşı karşıya gelec

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 13:11
Altınordu 5'te 5 için Eyüpspor'la oynayacak

İZMİR, (DHA)

ek. Eyüp Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren golcü Ahmet Dereli şans verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Ligde 34 puanı bulunan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Seriyi sürdüreceklerine inandığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Son 4 maçımızı gol yemedek kazandık ve güçlü rakiplerle oynadık. Eyüpspor maçı da bizim için çok kritik. Kazanıp düşme hattından biraz daha uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltınorduEyüpsporSPOR Toto 1inci LigPlayoffYeni Çağrı
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