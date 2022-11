Ampute milli kaleci Erdi Arslan: Bizde hedefler bitmez

İZMİR - İstanbul'da 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finalde Angola'yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Türkiye'nin başarılı kalecisi Erdi Arslan, "Bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz bitmez" dedi.



Ay-Yıldızlı ekipte yer alan tek İzmirli futbolcu olan kaleci Erdi, "Disiplin, özveri ve çalışma ile başarıya ulaştık. Hocamız Osman Çakmak bu 3 şeye çok önem veriyor. Biz de hocalarımızın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Turnuvadan önce son 4 ay kamptaydık. Kamp süreci çok zorlu geçti bizim için. Osman hocamız hep, 'Cefanın sonunda sefa vardır' derdi. İyi ki O'nu dinlemişiz. Dediklerini yapmaya çalıştık ve emeklerimiz çok şükür kupayla taçlandı" diye konuştu.



Ampute Futbol A Milli Takımı aday kadrosuna ilk kez 6 yıl önce dahil edildiğini, daha önce 2018'de Meksika'da Dünya Kupası'na katıldığını söyleyen 33 yaşındaki milli kaleci, "Önümüzde 2024 Avrupa Şampiyonası, 2026 Dünya Kupası var. Tekrar milli takımda görev almak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. Final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesiyle büyük bir heyecan yaşadıklarını aktaran Erdi, Türk halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, "Bizim bir hedefimiz var. Hayallerimiz var. Yarışmanın olduğu her yerde Türk bayrağını dalgalandırmak, milli marşımızı okutmak istiyoruz. Daha önce yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler" şeklinde konuştu.



"FUTBOLCU OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"



Doğuştan sağ kolu dirsek altından olmayan Erdi Arslan, her çocuk gibi futbolcu olma hayali kurduğunu söyledi. Futbola Altay Futbol Okulu'nda başladığını belirten Erdi Arslan, "Her Türk çocuğunun olduğu gibi futbolcu olma hayalim vardı. Bir gün hocam geldi, 'Engelinden dolayı profesyonel olamazsın' dedi. Bu beni biraz futboldan soğuttu ama Allah çok büyük ki ampute futbolla tanıştım. Bu sayede futbola yeniden başladım. İzmir'deki tek kulüp olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 8 yıldan beri oynuyorum. Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Engelliler Birimi'nde çalışıyorum. İş hayatı, spor ve evlilik bir arada zor gidiyor. Eşim ve ailem bana çok destek oluyor. Çalışma hayatımda da DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar her an yanımda, beni hep destekliyor" diye konuştu.



"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZ EVDE OTURMASIN"



Engelli bireylerin kendilerini güvenmeleri ve çalışmaları halinde başarılı olabileceklerini anlatan Ampute Futbol Milli Takımı Kalecisi Erdi Arslan, "Sadece bir adım atsınlar. Evde duran birçok engelli arkadaşımız, kardeşimiz de var. Ben sadece onların kendilerine güvenmelerini ve çalışmalarını istiyorum. Hedefleri doğrultusunda gitsinler. Ben de ilk başta futbolcu olmak istiyordum. Hayalimi bir ara gerçekleştiremedim ama Allah bana başka bir kapı açtı. İnşallah onlara da açar ve spora yönlenirler" dedi.