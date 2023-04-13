Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom, koruma kararıyla geleneği sürdürecek

Izmir

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 1856 yılında Anadolu'da ilk at koşularının gerçekleştirildiği hipodromu sit alanı ilan etmesi, bölgenin tarihi değerini bir kez daha hatırlattı.

Dönemin İngiltere Başkonsolosu ve Evliyazade Refik Bey'in öncülüğünde Smyrna Races Club adı altında bir kulübün de kurulmasına tanıklık eden Şirinyer Hipodromu'nun 20. yüzyıl başlarına kadar parlak bir dönem yaşadığı biliniyor.

Başta İstanbul, Samsun, Manisa ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde at yarışlarının düzenlenmesi için örnek oluşturan hipodrom, bugün zenginleşen tesisleri, sosyal sorumluluk projeleriyle her yıl yüzlerce yarışa ev sahipliği yapıyor.

"1856 yılından bu yana süregelen gelenek devam edecektir"

İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, Osmanlı topraklarında 1856 yılında ilk düzenli at yarışlarının, kültür, sanat, eğlence ve sporun kenti olarak bilinen İzmir'de koşulduğunu söyledi.

At yarışlarının, İzmir'de yaşayan Levanten ailelerin öncülüğünde kurulan bir kulüp ve kulübün Türk üyesi Refik Evliyazade'nin çabalarıyla geleneksel hale geldiğini hatırlatan İşkara, bu mirasın Türkiye Jokey Kulübü nezdinde devam ettiğini belirtti.

Hipodromun tarihi sit alanı olarak tescil edildiğini ayrıca yanındaki Giraud Köşkü harasının da 2. grup korunması gerekli kültür varlığı şeklinde kabul gördüğünü vurgulayan İşkara, "Hipodrom, bundan sonraki süreçte koruma altında olacaktır. Herhangi bir imar değişikliği olmayacak ya da buna benzer durumda başka bir şekilde değerlendirilme söz konusu olmayacaktır. 1856 yılından bu yana süregelen gelenek devam ediyor, koruma kararıyla da bundan sonraki nesillere aktarılacak." dedi.

Cenk İşkara, hipodromda geçmişin anısını yaşatmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Sosyal sorumluluk projelerine öncülük yapıyor

Hipodromun, 485 dönümlük arazi üstüne kurulduğunu ve 1270 ata ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten İşkara, "2023 yılı programımızda 126 yarış günümüz var. Burada en önemli koşularımızdan biri de Ege derbisidir. Yaklaşık 239 personelle hizmet veriyoruz." dedi.

Tesislere kadın ve çocukların da büyük ilgi gösterdiğini aktaran İşkara, çocuk tiyatrolarının bulunduğunu, bölgeye gelenlerin yeşil alanlarda piknik yapabildiğini de aktardı.

Cenk İşkara, ücretsiz faaliyet gösteren bir atla terapi tesisinin yanı sıra uluslararası standartlara sahip bir hayvan hastanesiyle de hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.