Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.920,16
ALTIN
1.243,31
DOLAR
19,26
STERLİN
24,05
EURO
21,04
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Anadolu Efes Avrupa'da beklentileri karşılayamadı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

07 Nisan 2023 Cuma 14:13
0 Okunma
Anadolu Efes Avrupa'da beklentileri karşılayamadı
İstanbul

Takım sporlarında Türkiye'ye ilk kupasını kazandıran ve Avrupa Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan, sezon başında da Shane Larkin, Vasilije Micic, Tibor Pleiss'lı kadrosuna Will Clyburn, Ante Zizic, Amath M'Baye gibi yıldız isimleri katan Anadolu Efes, play-off etabına kalmayı başaramadı.

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin geride kalan 33 haftasında 16 galibiyet elde ederken, 17 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve bitime bir hafta kala en iyi 8 takım arasına girme şansını yitirdi.

Dört sezon sonra play-off'ta yok

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 4 sezon sonra play-off aşamasında mücadele edemeyecek.

Organizasyonda 2017-2018 sezonunu son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip; 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022'de play-off aşamasını geçerek Dörtlü Final'de yer almıştı.

2018-2019'da ikincilikle yetinen Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022'de ise şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Lacivert-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturduğu 2019-2020 sezonu ise 28. haftada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Alt sıralardaki takımlara karşı 6 mağlubiyet

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon alt sıralarda yer alan takımlar karşısında istediği sonuçları alamadı.

Lacivert-beyazlılar, ligde play-off iddiası bulunmayan Bayern Münih, Valencia, Kızılyıldız ve ALBA Berlin ile oynadığı 8 müsabakanın 6'sından mağlup ayrıldı.

Bayern Münih ve Valencia ile oynadığı ikişer maçı da kaybeden Anadolu Efes, Kızılyıldız ve ALBA Berlin'e de birer kez yenildi.

Türk oyuncular fazla süre bulamadı

Anadolu Efes'te oynayan Türk oyuncular, bu sezon Avrupa Ligi'nde fazla süre alamadı.

Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Erten Gazi ve Egehan Arna'nın yanı sıra devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ömer Can İlyasoğlu, organizasyonda lacivert-beyazlı formayla mücadele etti.

Bu oyunculardan en fazla süreyi, 7 maçta 64 dakikayla Buğrahan Tuncer aldı.

Buğrahan'ı 11 müsabakada 51 dakikayla Erten Gazi, 4 mücadelede 23 dakikayla Doğuş Balbay, 5 karşılaşmada 13 dakikayla Egehan Arna ve 3 maçta 7 dakikayla Ömer Can İlyasoğlu takip etti.

Kızılyıldız ve Fenerbahçe Beko maçlarında kadroda yer alan Furkan Haltalı ise süre alamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluEfesTHYAvrupaLigi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor, ligde kalma inancıyla yoluna devam ediyor
Giresunspor, ligde kalma inancıyla yoluna devam ediyor
Masa tenisi il birincisi otizmli Rıza, Türkiye şampiyonluğu hedefliyor
Masa tenisi il birincisi otizmli Rıza, Türkiye şampiyonluğu hedefliyor
Yelkenler olimpiyat madalyası için Paris 2024'e açıldı
Yelkenler olimpiyat madalyası için Paris 2024'e açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans