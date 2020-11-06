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Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv: 91-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 91-89'luk skorla mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2020 Cuma 08:16
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Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv: 91-89

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Matej Boltauzer, Gytis Vilius

ANADOLU EFES: Beaubois 23, Singleton 3, Doğuş Balbay, Erten Gazi 2, Moerman 17, Buğrahan Tuncer, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 4, Simon 13

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 22, Wilbekin 15, Jones 9, Caoiaro 9, Hunter 5, Cohe, Dorsey 14, Blayzer 3, Bender 2, Sahar, Zizic 10

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-72

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı'dan yoksun çıkan Efes, karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlarken, sonrasında savunmada rakibine karşı koyamadı ve ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta da hücumda etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'in hücumlarını durdurmakta zorlandı ve 50-49'luk İsrail ekibi üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.

3'üncü periyotta da hücumdaki iyi oyununu sürdüren Maccabi, maçın final çeyreğine 5 sayı farkla önde gitti: 67-72. Son periyotta Beaubois ve Pleiss önderliğinde vites yükselten Anadolu Efes, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibini 91-89 mağlup etmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Beaubois olurken, deplasman ekibinin en çok sayı atan oyuncusu ise 22 sayıyla Bryant oldu.

Bir maçı eksik olan İstanbul ekibi bu galibiyetle birlikte üst üste 2'nci, toplamda ise 3'üncü EuroLeague galibiyetine ulaştı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 5'inci mağlubiyetini aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesMaccabi Playtika Tel AviviBasketbolEuroLeague
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