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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

22 Mart 2023 Çarşamba 09:39
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak
İstanbul

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de oynanacak.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 14 galibiyet ve 15 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle 17. sırada.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 78-74 kazanmıştı.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesTHY Avrupa LigiALBA Berlin
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