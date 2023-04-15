Antalya derbisinde gülen taraf Antalyaspor oldu

Antalya
15. dakikada Wright'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.
21. dakikada konuk ekip öne geçti. Cavaleiro'nun pasında topla buluşan Ahmed Hassan, ceza sahasına girip kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skorda eşitliği sağladı. Larsson'un sağ kanattan ceza alanı sol çaprazında topla buluşturduğu Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak, Pereira'ya çarpıp kaleci Runarsson'un solundan filelere gitti: 1-1.
39. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ndao'nun ceza sahası dışından düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.
50. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.
64. dakikada Emrecan Uzunhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Larsson'un kafa vuruşunda, kaleci Runarsson golü önledi.
85. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Wright'ın sağ çaprazdan pasında sol çaprazda topla buluşan Bertuğ Yıldırım, kaleci Runarsson'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
90+4. dakikada Wright'ın ceza sahasından şutunda top direkten döndü.
Antalya derbisini Fraport TAV Antalyaspor, 3-1 kazandı.
AA