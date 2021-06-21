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Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:25
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Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Corendan Airlines arasında görüşmelerin devam ettiği 5 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında, Antalya Stadyumu'nun yeni adının Corendon Airlines Park olması planlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübe gelir sağlayacak sponsorluk anlaşmalarına hız verdi. İsim sponsorluğunda Fraport TAV ile sözleşmesini 2 yıl uzatan kırmızı beyazlı kulüp, stat ismi sponsorluğundaki görüşmelerde sona yaklaştı. Fraport TAV Antalyaspor, Türk havayolu firması Corendon Airlines ile görüşmelerin devam ettiği sponsorluk anlaşması kapsamında, stat ismini de kapsayan 5 yıllık sözleşme imzalayarak kulübe reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Corendon Airlines yetkilileriyle sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirdi. Birkaç madde üzerinde görüşmelerin sürdüğüne değinen Berkay Bahar, "Anlaşma stat sponsorluğu anlamında geçiyor ama kapsamlı bir proje. Proje içerisinde loca, saha kenarındaki üç boyutlu görseller, tribün ismi, formada kol reklamı, voleybol takımımın isim hakkı gibi çoklu bir sözleşme var. Tek başına stat ismi üzerinde değil. 5 yıllık bir anlaşma düşünülüyor. Stadın isim değişikliği için federasyon ve bakanlıktan izin alınması gerekiyor. İzin başvurularını yapacağız. Stadın yeni adı Corendon Airlines Park olarak düşünülüyor. Henüz netleşmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması dolayısıyla kulübün reklam ve sponsorluk gelirinde ciddi azalma yaşandığını anlatan Bahar, yeni sezonda maçların seyircili oynanacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya StadyumuCorendon Airlines Park
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