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Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 15:52
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması

ANTALYA - Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmeleri halinde Antalya ekibinin futbol sorumlusu Nuri Şahin ile görüşeceklerini açıklaması üzerine Fraport TAV Antalyaspor, yazılı açıklama yayımladı.

Antalyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Son günlerde futbol sorumlusu Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır. Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün 'Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporNuri Şahin
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