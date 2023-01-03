Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.