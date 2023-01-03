Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.626,57
ALTIN
1.111,18
DOLAR
18,73
STERLİN
22,48
EURO
19,83
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

03 Ocak 2023 Salı 22:24
Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

10'uncu dakikada Antalyaspor savunmasında uzun atılan pasta ceza alanı dışında Haji Wright'ın kafa ile indirdiği topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.

11'inci dakikada Fenerbahçe atağında savunmadan seken topu ceza alanı içerisi sol kanatta önünde bulan Joshua King'in sağ ayağıyla sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

14'üncü dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasına altıpas içerisinde Haji Wright'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Güray Vural'ın sol kanattan arka direğe ortasına Bünyamin Balcı'nın diziyle yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

28'inci dakikada Fernando Martins'in kendi ceza alanı içerisinde kafayla yanlış pasını önünde bulan Diego Rossi'nin yaptığı vuruş kale direk dibinin yanından auta gitti.

43'üncü dakikada sol kanattan ceza alanı altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dönerken Antalyaspor savunması sonrasında topu uzaklaştırdı.

55'inci dakikada sağ kanattan Szalai'nin ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Joshua King kafayı vururken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu altıpas içerisinde önünde bulan Batshuayi'nin kafayla boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan King'in yaptığı ortaya Batshuayi kafayı vururken top Güray'ın eline çarptı. VAR kontrolü sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

62'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi topu ve kaleci Alperen'i farklı köşelere gönderdi: 1-2.

70'inci dakikada orta alandan topu alan Ufuk Akyol'un ceza alanı dışına kadar sürdüğü topla yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

74'üncü dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wirght'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı
Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans