Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.87
ALTIN
493.77
DOLAR
8.6508
STERLİN
11.8126
EURO
10.1544
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...

Antalyaspor, galibiyete odaklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 14:23
0 Okunma
Antalyaspor, galibiyete odaklandı

ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek, yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndü. Ligde 6 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 5 puanda tamamlayan kırmızı beyazlılar, oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Akdeniz ekibi, ligdeki son 13 maçında Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Beşiktaş'a yenilirken, Karagümrük ile 2, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek galibiyetini ise Çaykur Rizespor karşısında aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 7'nci hafta sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Maç, cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, sahasında Malatyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, taraftarı önündeki maçta 3 puan hedefliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı
Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı
Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor
Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor
Beşiktaş - Adana Demirspor: 3-3
Beşiktaş - Adana Demirspor: 3-3
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans