Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1147
ALTIN
475.880
DOLAR
7.7424
STERLİN
10.0423
EURO
9.0666
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl...
Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi
Son Dakika
Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi
'Akdeniz politikamız daha da güç kazandı'
Son Dakika
'Akdeniz politikamız daha da güç...
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Son Dakika
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi

Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Tiyatrosu'nda, 'Satranç Sporcularımızı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi kapsamında, satranç turnuvası düzenlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 12:59
0 Okunma
Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Satranç Sporcularımızı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi, Antalya'nın Akseki, Manavgat, Korkuteli, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Demre, Kumluca, Aksu, Finike, Gazipaşa, Kemer, Serik, İbradı, Konyaaltı ve Alanya olmak üzere 18 ilçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, pandemi tedbirleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. 16 kişinin katıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu tarafından verildi.

Turnuva hakkında açıklama yapan Serik Gençlik ve Spor İlce Müdürü Mevlüt Özen, “Organizasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle, gençlik ve spor ilçe müdürlükleriyle koordineli gerçekleştirildi. Proje ile Covid-19 salgın süresince eğitim ve öğretimlerini evlerinde online devam ettiren çocukların ve gençlerin sportif ve sosyal hayatlarını aktif tutmak, Antalya ilinin tarihi ve kültürel varlıkları ile kentsel zenginliklerini tanıtmak, geleceğin mimarları çocukların ve gençlerin tarih bilincinin sporla birleştirilmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır turnuva yapılamadığını aktaran Özen, "Pandemi etkisiyle istediğimiz katılım olmadı. Yine de farkındalık açısından çok güzel oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aspendos TiyatrosuSatranç TurnuvasıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor
Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi
Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans