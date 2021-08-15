Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

17’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric, rakip yarı alanın ortalarında Boudjemaa'nın müdahalesiyle yerde kalınca konuk ekip serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Eysseric'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

20’nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Emre Çolak ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Saint Louis'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

38’inci dakikada Hatayspor korner kazandı. Emre Çolak'ın ortasında Kamara kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

43’üncü dakikada Kevin Varga çalımlarla ceza sahasına kadar girip pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf'un şutunda top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55’inci dakikada Atakaş Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşta Emre Çolak taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına orta yaptı, konuk takım savunması topu uzaklaştırdı.

65’inci gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok, rakip ceza sahasına girmeden kaleye yokladı. Munir, kalesinde gole izin vermedi.

72’nci dakikada Atakaş Hatayspor, beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Saint Louis ile paslaşan Lobjanidze’nın sol çaprazından yaptığı plase bir vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.