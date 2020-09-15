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Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0
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Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Eylül 2020 Salı 08:41
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Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: 2-0

Süper Lig'in 1’inci haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 2-0 Hatayspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

13’üncü dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşta Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

17’nci dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.

35’inci dakikada Hatayspor'un elde ettiği hızlı hücum fırsatında Diouf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağları gönderdi: 1-0.

59’uncu dakikada orta alanda gelişen Hatayspor atağında Gökhan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Mert kurtardı.

75’inci dakikada Başakşehir sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Pozisyonun devamında ceza sahasında Demba Ba gelişine bir vuruş denedi, şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

76’ncı dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu az farkla yan ağlarda kaldı.

90+1’inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında savunma arkasına sızan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş kaleci Mert'e de çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.

Müsabaka Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigMedipol BaşakşehirAtakaş HataysporFutbol
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