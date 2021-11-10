Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

ANTALYA - Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu tarafından düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. 19 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı şampiyonada Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta altın, İbrahim Vatansever ise 8 Top'ta bronz madalya kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli sporcusu Mustafa Alnar ise 8 Top'ta altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 1-11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası devam ediyor. 19 ülkeden 180 sporcunun katıldığı ve toplam 4 branşta müsabakaların oynandığı şampiyonada Türkiye 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Gün içerisinde tamamlanan müsabakaların ardından Hollandalı rakibini 6-2 yenen Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta Avrupa Şampiyonu oldu. 8 Top'ta Milli Takımı temsil eden İbrahim Vatansever ise yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Mustafa Alnar'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Finale yükselen Alnar ise Alman rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Şampiyona 11 Kasım'a kadar müsabakalarla devam edecek.



YAĞMUR ARSLAN: EN BAŞARILI TURNUVAYI GEÇİRİYORUZ



Türkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Yağmur Arslan, turnuvanın Türkiye'de gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Çünkü dünyanın prestijli üç turnuvasından biri olarak değerlendiriliyor. Milli takım olarak bu zamana kadarki en başarılı turnuvayı geçiriyoruz. Bitmesine 3 gün var ancak biz 1 Avrupa Şampiyonluğu ve üçüncülüğü kazandık. Madalya şansımız hala devam ediyor. Başarı anlamında ilk 3 ülke arasındayız" dedi.



"EV SAHİBİ OLMAK AVANTAJ"



Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda dünyaya örnek olduğunu söyleyen Arslan, "Biz önümüzdeki sene büyük yaş kategorileri için yine aday olduk. Bu değerlendirme sürecinde. Bu turnuvayı da 2 sene sonra tekrar düzenlemek için görüşme halindeyiz. Tekrar alacağımızı düşünüyorum. Bu hem prestijli bir turnuva hem ülkemizi seviyorlar hem de ev sahibi olmak bizim için bir avantaj oluyor" diye konuştu.



EYLÜL KİBAROĞLU: EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM



Turnuvanın kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen 10 Top Avrupa Şampiyonu olan Eylül Kibaroğlu, "4 turnuva oynadım. Birinde şampiyon oldum diğerlerinde de beşincilik kazandım. 14 sene önce de Avrupa şampiyonu olmuştum. Çok çalıştım, sabırla ve inatla çok bekledim. Kendi ülkemizde kazandım bunun için çok mutluyum. Sonunda emeklerimin karşılığını aldım. Dünya şampiyonası oynayacağım orada da başarı elde etmek istiyorum ve bu başarımı korumak için çalışacağım" dedi.



İBRAHİM VATANSEVER: AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM



Turnuvaya başladığında endişeleri olduğunu söyleyen 8 Top Avrupa Üçüncüsü İbrahim Vatansever, "Oynadıkça ve özgüvenim geldikçe bir şeyler yapabileceğimi biliyordum. Daha iyisi olabilirdi ama üçüncülüğü kazandım. Gayet mutluyum bu sonuçtan. İlk defa böyle bir başarı yakaladım. Tarif bile edemeyeceğim bir duygu çünkü önceden böyle bir başarı elde edersem ne hissederim diye düşünüyordum. Başarıyı yakalayınca havalara uçtum resmen çok mutluyum. Hedeflerimi yükseltip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.



MUSTAFA ALNAR: DAHA İYİLERİNİ HEDEFLİYORUM



8 Top'ta Avrupa şampiyonu olan KKTC sporcusu Mustafa Alnar, daha önce 3 final oynadığını ancak hepsini kaybettiğini söyledi. Alnar, "Çok çalıştım. Bu kez kazandığım için inanılmaz bir mutluluk içerisindeyim. Tarif edilemez bir sevinç yaşadım. Beni destekleyen herkesin yüzünde o mutluluğu gördüğüm için çok mutluyum. Birçok hedef ve planım var. Bu yapmam gereken bir şeydi ve artık daha iyilerini hedefliyorum" dedi.



GRE LEENDERS: BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE



Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirten Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Başkanı Gre Leenders, "Şampiyona beklentilerimizin de ötesinde gerçekleşiyor. Daha önce bir Euro Tour gerçekleştirdik orada da çok mutlu olmuştuk. Bu sene çok daha mutluyuz. Biz sporu daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Buradaki durum bize çok yardımcı oldu" dedi.



ANAMARIA MATASIC: TEKRAR DÜZENLEMEK İSTİYORUZ



Türkiye'de tekrar turnuva düzenlemek istediklerini söyleyen Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Spor Direktörü Anamaria Matesic, "Türkiye'de beklentilerimiz tamamıyla karşılandı ve buraya tekrardan gelmek istiyoruz. Turnuvayı her sene başka bir ülkede düzenliyoruz. 2022'de Slovenya'da düzenlenecek. Burada tekrar bir şampiyona düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.