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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu

Türkiye Bilardo Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar 3 bant bilardo milli takımlar kategorisinde Türkiye gümüş madalya kazandı.

16 Nisan 2023 Pazar 17:39
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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu
Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 3 bant bilardo milli takımlar kategorisi finalinde Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülsen Değener'den oluşan Türkiye ile Monique Van Exter ve Therese KlompenHouwer'den oluşan Hollanda takımları karşılaştı.

Milli takımdan Karakaşlı rakibi Van Exter'ı 30-26 yendi, Değener ise rakibi KlompenHouwer'a 30-17'lik skorla yenildi. Müsabakada beraberlik sağlanınca final setinde Hollanda ekibi, 12-8'lik üstünlükle Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Sporculardan Güzin Müjde Karakaşlı, iyi bir performans sergilediklerini ama final karşılaşmasını kaybettiklerini söyledi.

Eylül ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Karakaşlı, "Ülkemize madalyalar hediye etmek istiyoruz. Savaşmayı hiç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağımızın sözünü verebiliriz." dedi.

Gülsen Değener de Türkiye'nin bilardoda gerek organizasyonlar gerekse oyuncu potansiyeli konusunda önemli ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

İlk kez düzenlenen kadınlar milli takımlar Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir takım oluşturduklarını dile getiren Değener, "Takım ruhu ile finale kadar geldik. Avrupa'da takımlarda söz sahibi olduğumuzu bir de bu organizasyonda göstermiş olduk." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaBilardoŞampiyonası3BantbilardomillitakımlarkategorisiTürkiyeBilardoFederasyon
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