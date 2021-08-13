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​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık!

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ağustos 2021 Cuma 09:14
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​​​​​​​Avrupa'da 3'te 3 yaptık!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Ele Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde'nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran bordo-mavili ekip, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanınca uzatmalara gidilen maçta Felix'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağlayan Sivasspor, ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla turu geçti. Kırmızı-Beyazlılar play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiGalatasarayTrabzonsporDemir Grup Sivasspor
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