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Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 14:53
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Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin

AFYONKARAHİSAR - Avrupa Motokros Şampiyonası’nda İtalyan sürücü Davide De Bortoli, şampiyonluğunu ilan etti.

EMXOpen’ın (Avrupa Motokros Şampiyonası) 6’ncı ve son ayağı olan Afyon’da yapılan ilk yarışı 3’üncü sırada bitiren İtalyan Davide De Bortoli, 2’nci yarış öncesi şampiyonluğu garantiledi. Yarışı 3’üncü sırada tamamlayan İtalyan sürücü, genel klasmanda puanını 224’e yükseltirken, yarışı ilk sırada bitiren Fransız Nicolas Dercourt ise kazandığı 25 puanla, puanını 192’ye çıkarttı. Son yarış öncesi genel klasmanda 3’üncü sırada ise 181 puanla Simone Croci yer alıyor.

Yarış sonrasında MXGP TV’ye açıklamalarda bulunan De Bortoli, "Bu yarışta 3’üncü olduğum için üzgünüm ama şampiyon olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir deneyimdi. Tabii ki ailemden ve arkadaşlarımdan uzakta olduğum için üzgünüm. Sonuçta şampiyon oldum ve kupamı evime götüreceğim” dedi.

Avrupa Motokros Şampiyonası’nın Afyon etabındaki son yarış ise bugün saat 15.00’de yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Motokros Şampiyonasıİtalyan Sürücü Davide De Bortoli
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