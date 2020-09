Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayıp tebrik etmesinden dolayı çok gururlu olduklarını söyleyen U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma ve Genç Sultanlar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şampiyon oldukları için de çok mutlu olduklarını dile getirdiler.



ŞAHİN ÇATMA: ZAFER BAYRAMI'NDA 2'NCİ BİR ZAFER YAŞAMIŞ OLDUK



Elden ettikleri başarının 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi bir günde gelmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''5 Temmuz'dan bu güne kadar hazırlandığımız Avrupa Şampiyonası'nın son düdüğüydü, final maçımızdı. Grup başında Fransa'ya yenilmiştik. Diğer grubun çaprazı ile oynadık. Belarus'u 3-1 yendik. Dün final maçımız çok daha farklıydı Sırbistan dünya ekolünün takımlarından bir tanesi. 2-1 geriden geldik, kızlarımız da çok iyi oynadı. 4'üncü ve 5'inci seti alarak final maçımızı kazandık. Zafer Bayramı'nda 2'nci bir zafer yaşamış olduk'' dedi.



''İYİ BİR KAMP SÜRECİ GEÇİRDİK''



Koronavirüs pandemi sürecinin kendileri için çok zorlu olduğunu ifade eden Şahin Çatma, ''Kızlarımız,3, 3,5 aylık bir süreçten sonra bizimle hem fiziksel hem de teknik anlamda 0'dan başlamış olduk. Zor bir süreçti bizim için 50 günlük bir kamp yaptık. Bu sürede de federasyonumuz bize her türlü imkanı sağlamış oldu. İyi bir kamp süreci geçirdik'' diye konuştu.



''ASIL HEDEFİMİZ A MİLLİ TAKIMA OYUNCU YETİŞTİREBİLMEK''



Asıl hedeflerinin A Milli Takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu belirten Şahin Çatma, ''Bunu da şampiyonluklarla taçlandırdığımız zaman çok daha güzel oluyor. Bizden A Takıma çıkacak 3-4 tane oyuncumuz var ama zamana ihtiyaçları var. Bizim ilk defa aldığımız bir Avrupa Şampiyonluğu değil bu. Geçen sene de U16'da Avrupa şampiyonu olmuştuk. Altyapı jenerasyonlarımız çok iyi bir şekilde geliyor. İnşallah bunları üstlere taşıdığımızda çok daha anlamlı olacak'' şeklinde konuştu.



''ÇOK BÜYÜK GURUR HİSSETTİK''



Şahin Çatma, elde ettikleri başarının ardından kendilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araması ile ilgili olarak ise ''Çok büyük gurur hissettik. Bütün milletimizin el ele olması bizleri bu zor günde yalnız bırakmamaları çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim'' dedi.



ÇAĞLA SALİH: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ



U19 Genç Kızlar Milli Takım kaptanı Çağla Salih, ''Ülkemize şampiyonluk kupası ile döndüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. En başından sonuna kadar çok emek verdik. Takımdan daha fazlası olduk. Hep bu anı hayal ettik ve çifte zafer yaşattık ülkemize. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz'' dedi.



İPAR KURT: 30 AĞUSTOS OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ



Düzenlenen turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen İpar Kurt, ''30 Ağustos olması bizim için çok değerliydi. Sahaya sadece kazanmak için çıktık ve bu bizi daha çok etkiledi. Çok mutluyum, çok gururluyum'' dedi.



''HER GÜN TURNUVANIN FİNAL GÜNÜNÜ HAYAL EDEREK ÇALIŞTIK''



Koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir ara verdikten sonra voleybol oynamaya başladıklarını ifade eden İpar Kurt, ''Bunun sonrasında 2 aylık bir kamp süreci geçirdik. Her gün turnuvanın final gününü hayal ederek çalıştık. Bu da bizim kazanmamızı sağlayan tek şey olabilir'' diye konuştu.



2021 yılında U20 Dünya Şampiyonası olduğunu kaydeden İpar Kurt, ''Orada madalya hedefimiz var. İnşallah böyle devam edersek orada kürsü görmeyi hedefliyoruz'' dedi.



LİLA ŞENGÜL: DAHA NİCE BAŞARILARA



Çok mutlu olduğunu ifade eden Lila Şengül, ''Çok iyi bir derece yaptık. Bizden istenileni tam karşılığı ile verdik. Takım adına ve kendi adıma çok mutluyum. İnşallah daha nice başarılara'' dedi.



''KENDİM VE TÜRK MİLLETİ ADINA ÇOK GURUR VERİCİ''



Turnuvada en iyi pasör unvanını alması ile ilgili de konuşan Lila Şengül, ''En son Kosova'da en iyi pasör ödülü almıştım. Özellikle 30 Ağustos'ta hem bu şampiyonayı kutlayıp hem de ödül almak kendim ve Türk milleti adına çok gurur verici'' diye konuştu.



''ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN ÇIKIP ÇOK İYİ TOPARLADIK''



Lila Şengül, koronavirüs salgını sebebiyle verilen arada ellerine top değmediğini dile getirerek, ''Yaptığımız antrenmanların temposu çok düşük. Ama biz bunun üstesinden çok iyi geldik. Çok zor bir süreçten çıkıp çok iyi toparladık. Koronavirüs sürecinden sonra geçirdiğimiz 50 günde herkes deli gibi çalıştı. Hakkını da verdiğimizi düşünüyorum'' dedi.



''CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLU OLDUK''



Elde ettikleri başarıdan sonra kendilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araması ile ilgili olarak ise Lila Şengül şunları dile getirdi: ''Bu ülkede voleybola verilen değer zaten şüphesiz. Çok iyi hissettim bu kadar üst makamlardan bu şekilde iyi bir değer aldığımız için. Çok sevindik, çok mutlu olduk.''



GÜLCE GÜÇTEKİN: ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEDİK VE OLDUK



En iyi libero ödülünü alan Gülce Güçtekin, ''Turnuvanın başından beri şampiyon olmak için çalıştık. Her zaman inandık, ve şampiyon olduk. Son maçın Sırbistan'da olması bizim için daha önemliydi. Biz maça zaten inanarak çıkmıştık. O gün de şampiyon olacağız dedik ve olduk. Çok utluyum bütün takım arkadaşlarıma çok güveniyordum. Birbirimize kenetlendik ve asla bırakmadık'' şeklinde konuştu.



''HEDEFİMİZ A MİLLİ TAKIM''



Hedeflerinin A Milli Takım olduğunu kaydeden Gülce Güçtekin, ''Hepimiz ilerleyen senelerde A Takımda olmak istiyoruz. Bu milli formayı her zaman terletmek istiyorum'' dedi.



''CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE DEĞER VERMESİ ÇOK MUTLU ETTİ''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasında takım olarak çok heyecanlı olduklarını dile getiren Gülce Güçtekin, ''Biz bu kadar değer vermesi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine'' diye konuştu.