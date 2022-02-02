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Aydın'ın Avrupa hedefi final

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:39
Aydın'ın Avrupa hedefi final

AYDIN - CEV Challenge Kupası'nda evinde 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi CSM Lugoj'u deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen aynı skorla dize getirerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hedefini final olarak belirledi.

Challenge Kupası'nda 2019'da finalde İtalya temsilcisi Monza'ya kupayı kaptıran mavi-beyazlılar bu kez şampiyonluk için kolları sıvadı. Yarı finalde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk maçını 24 Şubat'ta evinde rövanşı 2 Mart'ta deplasmanda oynayacak. 

Başarının arkasında zafere inanmış bir takım olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil eden takımımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın final oynayacağına ve kupayı ülkemize kazandıracaklarına da yürekten inanıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydının Avrupa Hedefi Final
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