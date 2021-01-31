Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
337 Koruma ve Güvenlik...
37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
37 adet baz istasyonu...
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Süper Lig'in 22'nci haftasında dün oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 önde götürdüğü Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 19'uncu dakikadan itibaren bugüne ertelendi. Alanyaspor'un dünkü maçta 14'üncü dakikada Fatih'in gölüyle 1-0 öne geçtiği maç bugün kaldığı yerden devam etti. Aytemiz Alanyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 19:53
0 Okunma
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

27'nci dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Berkan şansını denedi ancak vuruşu az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

45+2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Davidson, soldan ceza alanı içine kadar getirdi. Ceza alanı içine sokulan Davdison'un şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

52'nci dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da, içeride oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı. Caulker'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Çizgiden çektiği sert şutta top fileleri havalandırdı: 3-0.

65'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ön çizgide topla buluşan Robin Yalçın, kaleye sert bir şut çekti. Kaleci Marafona gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı yayında topu rakibinden kapan Babacar bir kez daha kaleyi sert şutla yokladı. Kaleci Samassa topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

82'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına sızan Ceyhun topa hareketlendi. Ceyhun'un hareketlendiği topu kaleci Samassa erken çıkarak aldı.

87'nci dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Ceza alanı içinde Fatih'in müdahalesiyle Gradel yerde kalırken, hakem beyaz noktayı gösterdi.

89'uncu dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona topu dışarı atarken, hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Gradel'in ikinci kez kullandığı penaltı atışında top kaleyi buldu: 3-1.

90+3'üncü dakikada soldan Sivasspor'un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde karambol oluşurken, bu karambolde yükselen Yatabare topu ağlara gönderdi. VAR'da incelemesi yapılan pozisyonda gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSivassporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukatel Denizlispor - Göztepe: 2-1
Yukatel Denizlispor - Göztepe: 2-1
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0
Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği
Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans