Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

27'nci dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Berkan şansını denedi ancak vuruşu az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

45+2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Davidson, soldan ceza alanı içine kadar getirdi. Ceza alanı içine sokulan Davdison'un şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

52'nci dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da, içeride oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı. Caulker'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Çizgiden çektiği sert şutta top fileleri havalandırdı: 3-0.

65'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ön çizgide topla buluşan Robin Yalçın, kaleye sert bir şut çekti. Kaleci Marafona gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı yayında topu rakibinden kapan Babacar bir kez daha kaleyi sert şutla yokladı. Kaleci Samassa topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

82'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına sızan Ceyhun topa hareketlendi. Ceyhun'un hareketlendiği topu kaleci Samassa erken çıkarak aldı.

87'nci dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Ceza alanı içinde Fatih'in müdahalesiyle Gradel yerde kalırken, hakem beyaz noktayı gösterdi.

89'uncu dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona topu dışarı atarken, hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Gradel'in ikinci kez kullandığı penaltı atışında top kaleyi buldu: 3-1.

90+3'üncü dakikada soldan Sivasspor'un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde karambol oluşurken, bu karambolde yükselen Yatabare topu ağlara gönderdi. VAR'da incelemesi yapılan pozisyonda gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.