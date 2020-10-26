Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Süper Lig'in 6'ncı haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, maçı koronavirüs tedbirleri kapsamında statta oluşturulan localarda yaklaşık 120 Alanyasporlu taraftar da takip etti. Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.