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Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Süper Lig'in 6'ncı haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, maçı koronavirüs tedbirleri kapsamında statta oluşturulan localarda yaklaşık 120 Alanyasporlu taraftar da takip etti. Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:18
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Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

6'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran cezaalanı içindeki Adam'a attı. Adam kaleyi yokladı, top kaleciden geri dönerken Davidson'un önüne düştü. Davidson'un şutu kalecinin müdahalesiyle kornere gitti. 

9'uncu dakikada rakip cezaalanında baskı yapan Alanyaspor'da topla buluşan Salih, ceza sahası içerisine hızla sokularak topu kale önüne aktardı. Burada topla buluşan Adam'ın sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu kontrol eden Davidson, sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

19'uncu dakikada sol kanatta gelişen Karagümrük atağında Darri ceza sahası içine orta yaptı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Salibur'un vuruşunu savunma çizgiden çıkarırken yardımcı hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğini söyledi. VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenerek gol hakem tarafından iptal edildi. 

38'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın serbest vuruştan ortaladığı topu rakip savunma uzaklaştırırken, pozisyonun devamında Alanyasporlu futbolcular karambolden yararlanamadı. Top az farkla auta gitti. 

44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içine giren Salibur'un ortasında 3 futbolcu hareketlendi. Ndiaye topa yükselirken, kaleyi tutturamadı. 

51'inci dakikada gelişen Karagümrük atağında Ndao topu sağdan ortaladı. Sobiech topa hareketlense de kaleci Marafona önce davranarak topu yakaladı. 

62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında kendi yarı sahasından Bakasetas topu orta sahadaki Babacar'a attı. Savunma arkasına sarkan ve topu kapan Babacar, ceza alanı dışına çıkan kaleciyi de geçerek sağ çaprazdan vurduğu şut az farkla auta gitti. 

76'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sol çaprazında topu kapan Babacar, kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti. 

81'inci dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Bakasetas, ceza sahasına koşu yapan Babacar'a aktardı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFatih KaragümrükFutbolSüper Lig
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