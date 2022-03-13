Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-5

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 26'ncı dakikada Rossi, 50'nci dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78'inci dakikada Arda Güler, 90'ıncı dakikada Pelkas, 90+4'üncü dakikada Berisha kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 53 ve 67'nci dakikalarda Tayfur Bingöl'den geldi.

1'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında kendi yarı sahasında topu kazanan Awaziem'in attığı pasla topla buluşan Efecan Karaca, rakip kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma vuruş yaptı, ancak top az farkla auta çıktı.

7’nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Serdar Dursun koşu yapan Rossi’ye pasını verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta gitti.

26’ncı dakikada kaleci Altay’ın degajında Alanyaspor ceza sahasına koşu yapan Rossi’nin yerden seken topa yaptığı aşırtma vuruş, önünde bulunan Marafona’yı aşarak ağlarla buluştu: 0-1.

47’nci dakikada Mesut ceza yayı üzerindeki Rossi'ye verdi, onun vuruşu direkten oyun alanına geri geldi. Sonrasında Zajc, Chidozie Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR’ı inceleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

50'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil’in vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-2.

53’üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl, rakip defansı çalımlayarak ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Altay’ın solundan fileleri havalandırdı: 1-2.

59’uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Zajc hızla rakip sahaya sokuldu. Ceza sahası sol çaprazına giren Zajc’ın sert vuruşunu kaleci Marafona kornere yumrukladı.

67’nci dakikada sağ kanattan sola topu gönderen Efecan’dan pası alan Novais ceza sahası dışından sert vurdu, ancak kaleci Altay topu çıkardı. Dönen topu takip eden Tayfur Bingol meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-2.

78’inci dakikada Szalai hızla ceza sahası çaprazına sokularak topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Rossi kafa ile arka direğe aşırdı. Geriden koşu yapan Arda'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-3.

90’ıncı dakikada gelişen son çizgiden ceza sahasına çıkarılan top, kaleci Marafona'nın kollarının arasından geçerek direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

90+4’üncü dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahası sol çaprazından kale önüne topu yükselten Arda’nın pasında arka direkte yükselen Berisha’nın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 2-5.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.