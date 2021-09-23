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Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Efecan Karaca ve 83'üncü dakikada Davidson'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2021 Perşembe 22:20
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Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0

Maçın 5’inci dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde oluşan karambolde Umut Bozok ceza yayı üzerinde önüne düşen topa sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.

9’uncu dakikada Alanyaspor’un kazandığı kornerde Emre Akbaba ortasını yaptı. Arka direkte Famara’nın kafa vuruşunda ağlara gitti ancak hakem Bahattin Şimşek, bu oyuncunun kafaya yükselirken faul yaptığını işaret ederek golü geçersiz saydı.

37’nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran’ın penaltı noktasına yükselttiği topa Famara’nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul parmaklarının ucuyla güçlükle kornere çeldi.

44’üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında orta sahada topu kontrol eden Awaziem kale önüne koşu yapan Famara’ya uzun pas gönderdi. Son savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra Famara’nın kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kale çizgisinde durdurmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonlandı.

54’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Davidson hızla ceza sahasına girdi. Korner çizgisine kadar giren Davidson topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Efecan’ın gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

64'üncü dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında topu kazanan Eysseric ceza sahasına ortaladı. Arka direğe yakın alanda Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunu kalesi Serkan Kırıntılı kornere tokatladı.

71’inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok'un derinlemesine pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in şutunu kaleci Serkan kurtardı.

77’nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias topu çizgide bir süre taşıdıktan sonra kale önüne yükseltti. Burada kale çizgisinin 1 metre önünde topa kayarak vuran Babacar’ın şutu auta gitti.

81’inci dakikada sağdan gelişen Kasımpaşa atağında Feyzi Yıldırım'ın yaptığı etkili ortada altıpas üzerinde Hajradinovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

83'üncü dakikada orta sahada kazanılan faulü Fatih Aksoy, bekletmeden kullandı. Rakip sahaya hızla sokulan Davidson kontrol ettiği topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Ertuğrul’un solundan fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşma Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKasımpaşaSüper LigFutbol
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